Волгоградцам назвали адреса 65 елочных базаров





В Волгограде утверждены 65 специализированных торговых точек, предназначенных для продажи новогодних деревьев. В преддверии новогодних праздников специализированные ярмарки и елочные базары откроются во всех районах города.





По данным администрации Волгограда, точки по продаже новогодних деревьев начнут функционировать по мере готовности предпринимателей. Специализированные площадки находятся по следующим адресам:





Тракторозаводский район:





Ул. им. академика Бардина, 17





Прилегающая территория рынка ООО «Рассвет» по ул. 95-й Гвардейской, 12 - 2 точки





Прилегающая территория рынка ООО «Рассвет» по ул. Ополченской, 11а - 2 точки





Прилегающая территория магазина «Магнит» по ул. им. Менжинского, 23а





Ул. им. академика Богомольца, 6а (территория, прилегающая к торговому комплексу)





П. Водстрой, ул. им. Костюченко, 7





Ул. им. Николая Отрады, 6





Ул. им. Николая Отрады, 10 - 2 точки





Ул. им. Николая Отрады, 26





Ул. им. Николая Отрады, 28





Ул. им. Кропоткина, 3





Ул. Ополченская, 22





Ул. Ополченская, 38





Ул. Гроссмана, 6





Краснооктябрьский район





Прилегающая территория к торговому комплексу общества с ограниченной ответственностью «Север», ул. им. Маршала Еременко





Ул. им. генерала Штеменко, 3а, рядом с магазином «Магнит»





Ул. им. генерала Штеменко, 23





Ул. им. генерала Штеменко, 46





Пересечение ул. им. Маршала Еременко и ул. Библиотечной, 16а





Ул. 39-й Гвардейской (напротив жилого дома № 29)





Ул. им. Менделеева, 100





Дзержинский район





Пересечение ул. им. Полины Осипенко и ул. Жирновской (территория вблизи с/х ярмарки)





Ул. 51-й Гвардейской, 59б (напротив лицея № 7)





Ул. Раздольная (у магазина «Магнит»)





Пересечение ул. Краснополянской и ул. Республиканской, 1





Пересечение ул. Восточно-Казахстанской и ул. 51-й Гвардейской, 49





Ул. Историческая 181д,





Б-р 30-летия Победы, 70 (напротив торгово-развлекательного комплекса «Парк Хаус»)





Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (недалеко от остановки «ул. им. Хорошева» по направлению в центр города)





Ул. им. Римского-Корсакова (напротив дома № 8)





Ул. им. Константина Симонова (рядом с остановкой «33-я школа»)





Ул. им. Константина Симонова, 21





Центральный район





Ул. им. Ткачева, 3





Ул. им. Ткачева, 12





Пересечение ул. Рокоссовского и ул. Невской





Ул. Новороссийская, 34





Ул. Двинская, 20





Ул. Пархоменко, 51





Ул. Двинская, между домами № 8 и № 10





Ул. Советская, 17 (ярмарка у здания ООО «Центральный рынок»)





Ворошиловский район





Ул. Кузнецкая, 26 (напротив жилого дома)





Ул. Кузнецкая, 71 (напротив жилого дома)





Ул. Елецкая, 21 (возле ТОК «Парус»)





Ул. Елецкая, 1





Ул. Ростовская, (в торце жилого дома № 1а по ул. Череповецкой)





Пересечение ул. Череповецкой и ул. Елецкой





Ул. Профсоюзная (вблизи от места пересечения с улицей Рабоче-Крестьянской)





Советский район





Ул. Авиаторская, 3





Ул. Авиаторская,5





Пр-кт Университетский, 90





Пр-кт Университетский, 96





Ул. им. Малиновского, (напротив дома №4)





Пересечение ул. Туркменской и ул. Тулака





Ул. Туркменская, 19 - 2 точки





Ул. им. Гвардии сержанта Шумского, 3





П. Горьковский ул. Волгоградская, (напротив дома №178)





Кировский район





Ул. им. Кирова, напротив жилого дома № 92





Ул. им. Кирова, № 102





Пересечение ул. им. Курчатова и ул. 64-й Армии





Ул. 64-й Армии (напротив жилого дома № 79)





ул. им. Писемского, 84





Ул. 64-й Армии, вблизи автобусной остановки «107-я школа»





Красноармейский район





Пр-кт им. Героев Сталинграда, 1





Ул. Пролетарская, 45а





Ул. 40 лет ВЛКСМ, 8