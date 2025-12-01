Общество

Волгоградцам назвали адреса 65 елочных базаров

Общество 01.12.2025 14:39
0
01.12.2025 14:39


В Волгограде утверждены 65 специализированных торговых точек, предназначенных для продажи новогодних деревьев. В преддверии новогодних праздников специализированные ярмарки и елочные базары откроются во всех районах города.

По данным администрации Волгограда, точки по продаже новогодних деревьев начнут функционировать по мере готовности предпринимателей. Специализированные площадки находятся по следующим адресам:

Тракторозаводский район:

Ул. им. академика Бардина, 17

Прилегающая территория рынка ООО «Рассвет» по ул. 95-й Гвардейской, 12 - 2 точки

Прилегающая территория рынка ООО «Рассвет» по ул. Ополченской, 11а - 2 точки

Прилегающая территория магазина «Магнит» по ул. им. Менжинского, 23а

Ул. им. академика Богомольца, 6а (территория, прилегающая к торговому комплексу)

П. Водстрой, ул. им. Костюченко, 7

Ул. им. Николая Отрады, 6

Ул. им. Николая Отрады, 10 - 2 точки

Ул. им. Николая Отрады, 26

Ул. им. Николая Отрады, 28

Ул. им. Кропоткина, 3

Ул. Ополченская, 22

Ул. Ополченская, 38

Ул. Гроссмана, 6

Краснооктябрьский район

Прилегающая территория к торговому комплексу общества с ограниченной ответственностью «Север», ул. им. Маршала Еременко

Ул. им. генерала Штеменко, 3а, рядом с магазином «Магнит»

Ул. им. генерала Штеменко, 23

Ул. им. генерала Штеменко, 46

Пересечение ул. им. Маршала Еременко и ул. Библиотечной, 16а 

Ул. 39-й Гвардейской (напротив жилого дома № 29)

Ул. им. Менделеева, 100

Дзержинский район  

Пересечение ул. им. Полины Осипенко и ул. Жирновской (территория вблизи с/х ярмарки)

Ул. 51-й Гвардейской, 59б (напротив лицея № 7)

Ул. Раздольная (у магазина «Магнит»)

Пересечение ул. Краснополянской и ул. Республиканской, 1

Пересечение ул. Восточно-Казахстанской и ул. 51-й Гвардейской, 49

Ул. Историческая 181д,

Б-р 30-летия Победы, 70 (напротив торгово-развлекательного комплекса «Парк Хаус»)

Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (недалеко от остановки «ул. им. Хорошева» по направлению в центр города)

Ул. им. Римского-Корсакова (напротив дома № 8)

Ул. им. Константина Симонова (рядом с остановкой «33-я школа»)

Ул. им. Константина Симонова, 21

Центральный район

Ул. им. Ткачева, 3

Ул. им. Ткачева, 12

Пересечение ул. Рокоссовского и ул. Невской

Ул. Новороссийская, 34

Ул. Двинская, 20

Ул. Пархоменко, 51

Ул. Двинская, между домами № 8 и № 10

Ул. Советская, 17 (ярмарка у здания ООО «Центральный рынок»)

Ворошиловский район

Ул. Кузнецкая, 26 (напротив жилого дома)

Ул. Кузнецкая, 71 (напротив жилого дома)

Ул. Елецкая, 21 (возле ТОК «Парус»)

Ул. Елецкая, 1

Ул. Ростовская, (в торце жилого дома № 1а по ул. Череповецкой)

Пересечение ул. Череповецкой и ул. Елецкой

Ул. Профсоюзная (вблизи от места пересечения с улицей Рабоче-Крестьянской)

Советский район

Ул. Авиаторская, 3

Ул. Авиаторская,5

Пр-кт Университетский, 90

Пр-кт Университетский, 96

Ул. им. Малиновского, (напротив дома №4)

Пересечение ул. Туркменской и ул. Тулака

Ул. Туркменская, 19 - 2 точки

Ул. им. Гвардии сержанта Шумского, 3

П. Горьковский ул. Волгоградская, (напротив дома №178)

Кировский район

Ул. им. Кирова, напротив жилого дома № 92

Ул. им. Кирова, № 102

Пересечение ул. им. Курчатова и ул. 64-й Армии

Ул. 64-й Армии (напротив жилого дома № 79)

ул. им. Писемского, 84

Ул. 64-й Армии, вблизи автобусной остановки «107-я школа»

Красноармейский район

Пр-кт им. Героев Сталинграда, 1

Ул. Пролетарская, 45а

Ул. 40 лет ВЛКСМ, 8

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.12.2025 14:39
Общество 01.12.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 14:33
Общество 01.12.2025 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 14:13
Общество 01.12.2025 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 12:56
Общество 01.12.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 12:51
Общество 01.12.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 11:37
Общество 01.12.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 10:44
Общество 01.12.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 09:26
Общество 01.12.2025 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 09:07
Общество 01.12.2025 09:07
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 08:37
Общество 01.12.2025 08:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 08:05
Общество 01.12.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 07:49
Общество 01.12.2025 07:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 07:36
Общество 01.12.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 07:03
Общество 01.12.2025 07:03
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 06:09
Общество 01.12.2025 06:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:25
Под Волгоградом в ссоре жена наколола супруга на вилкуСмотреть фотографии
14:39
Волгоградцам назвали адреса 65 елочных базаровСмотреть фотографии
14:33
«Вы не понимаете, у меня рушится жизнь»: врач-инфекционист – о пациентах с ВИЧ и их жизни вне старых шаблоновСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде покрыли асфальтом площадь больше футбольного поляСмотреть фотографии
12:57
Под Волгоградом за испорченное авто начальника осудили лишенного премии водителяСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде 73 года назад открыли аэропорт: смотрим архивные фотоСмотреть фотографии
12:51
Avito: волгоградцы готовы потратить на Новый год 14 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:40
СМИ: Мэр Батайска заявил, что восстанавливать дома после атаки должна УкраинаСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде СОБР задержал участников схемы по легализации мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
В Волгограде с 1 декабря добавилось платных парковок: смотрим, где и почемСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде сгорела машина на платной парковке у ТЦ «Пирамида»Смотреть фотографии
10:50
Жильцов МКД предложили избавить от платы за парковкиСмотреть фотографии
10:44
Андрей Бочаров поручил проверить чиновников на готовность к непогодеСмотреть фотографии
10:17
Жительница Пензы идет под суд за крупный обман СФР с маткапиталом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
Под Волгоградом трое госпитализированы после столкновения фуры с минивэномСмотреть фотографии
09:37
Птицефабрики «закидали» волгоградцев яйцамиСмотреть фотографии
09:35
Силовики изъялии у волгоградца крупный арсенал оружия и боеприпасовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
В Волгограде и области отменена опасность по БПЛАСмотреть фотографии
09:11
Алексей Шумских и Дмитрий Сасин покинули «Ротор»Смотреть фотографии
09:07
В Волгограде аэропорт возобновил работу после пятичасового запрета РосавиацииСмотреть фотографии
08:37
Волгоградцев ждет самая короткая рабочая неделя в конце декабряСмотреть фотографии
08:28
В Волгограде на Спартановке засняли протаранившего легковушку курьера-камикадзеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:05
Волгоградцы 1 декабря успокоятся после солнечной «свистопляски»Смотреть фотографии
07:49
В аэропорту Волгограда из-за атаки БПЛА задерживаются московские рейсыСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбит 1 БПЛАСмотреть фотографии
07:03
РИА: Волгоград и Москва оказались в «середнячках» ипотечного рейтингаСмотреть фотографии
06:09
В Волгограде и области объявлена опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:53
В Волгограде Росавиация закрыла аэропорт на фоне налёта БПЛАСмотреть фотографии
21:25
В Волгограде пенсионерка отдала сбережения «финансовым контролерам»Смотреть фотографии
20:51
В ЦПКиО Волгограда одновременно зажгут 2,5 тысячи бенгальских огнейСмотреть фотографии
 