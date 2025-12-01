Волгоградцам назвали адреса 65 елочных базаров

Общество 01.12.2025 14:39
0
01.12.2025 14:39
В Волгограде утверждены 65 специализированных торговых точек, предназначенных для продажи новогодних деревьев. В преддверии новогодних праздников специализированные ярмарки и елочные базары откроются во всех районах города.
По данным администрации Волгограда, точки по продаже новогодних деревьев начнут функционировать по мере готовности предпринимателей. Специализированные площадки находятся по следующим адресам:
Тракторозаводский район:
Ул. им. академика Бардина, 17
Прилегающая территория рынка ООО «Рассвет» по ул. 95-й Гвардейской, 12 - 2 точки
Прилегающая территория рынка ООО «Рассвет» по ул. Ополченской, 11а - 2 точки
Прилегающая территория магазина «Магнит» по ул. им. Менжинского, 23а
Ул. им. академика Богомольца, 6а (территория, прилегающая к торговому комплексу)
П. Водстрой, ул. им. Костюченко, 7
Ул. им. Николая Отрады, 6
Ул. им. Николая Отрады, 10 - 2 точки
Ул. им. Николая Отрады, 26
Ул. им. Николая Отрады, 28
Ул. им. Кропоткина, 3
Ул. Ополченская, 22
Ул. Ополченская, 38
Ул. Гроссмана, 6
Краснооктябрьский район
Прилегающая территория к торговому комплексу общества с ограниченной ответственностью «Север», ул. им. Маршала Еременко
Ул. им. генерала Штеменко, 3а, рядом с магазином «Магнит»
Ул. им. генерала Штеменко, 23
Ул. им. генерала Штеменко, 46
Пересечение ул. им. Маршала Еременко и ул. Библиотечной, 16а
Ул. 39-й Гвардейской (напротив жилого дома № 29)
Ул. им. Менделеева, 100
Дзержинский район
Пересечение ул. им. Полины Осипенко и ул. Жирновской (территория вблизи с/х ярмарки)
Ул. 51-й Гвардейской, 59б (напротив лицея № 7)
Ул. Раздольная (у магазина «Магнит»)
Пересечение ул. Краснополянской и ул. Республиканской, 1
Пересечение ул. Восточно-Казахстанской и ул. 51-й Гвардейской, 49
Ул. Историческая 181д,
Б-р 30-летия Победы, 70 (напротив торгово-развлекательного комплекса «Парк Хаус»)
Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (недалеко от остановки «ул. им. Хорошева» по направлению в центр города)
Ул. им. Римского-Корсакова (напротив дома № 8)
Ул. им. Константина Симонова (рядом с остановкой «33-я школа»)
Ул. им. Константина Симонова, 21
Центральный район
Ул. им. Ткачева, 3
Ул. им. Ткачева, 12
Пересечение ул. Рокоссовского и ул. Невской
Ул. Новороссийская, 34
Ул. Двинская, 20
Ул. Пархоменко, 51
Ул. Двинская, между домами № 8 и № 10
Ул. Советская, 17 (ярмарка у здания ООО «Центральный рынок»)
Ворошиловский район
Ул. Кузнецкая, 26 (напротив жилого дома)
Ул. Кузнецкая, 71 (напротив жилого дома)
Ул. Елецкая, 21 (возле ТОК «Парус»)
Ул. Елецкая, 1
Ул. Ростовская, (в торце жилого дома № 1а по ул. Череповецкой)
Пересечение ул. Череповецкой и ул. Елецкой
Ул. Профсоюзная (вблизи от места пересечения с улицей Рабоче-Крестьянской)
Советский район
Ул. Авиаторская, 3
Ул. Авиаторская,5
Пр-кт Университетский, 90
Пр-кт Университетский, 96
Ул. им. Малиновского, (напротив дома №4)
Пересечение ул. Туркменской и ул. Тулака
Ул. Туркменская, 19 - 2 точки
Ул. им. Гвардии сержанта Шумского, 3
П. Горьковский ул. Волгоградская, (напротив дома №178)
Кировский район
Ул. им. Кирова, напротив жилого дома № 92
Ул. им. Кирова, № 102
Пересечение ул. им. Курчатова и ул. 64-й Армии
Ул. 64-й Армии (напротив жилого дома № 79)
ул. им. Писемского, 84
Ул. 64-й Армии, вблизи автобусной остановки «107-я школа»
Красноармейский район
Пр-кт им. Героев Сталинграда, 1
Ул. Пролетарская, 45а
Ул. 40 лет ВЛКСМ, 8
Волгоградцам назвали адреса 65 елочных базаров01.12.2025 14:39
Общество 01.12.2025 14:39
«Вы не понимаете, у меня рушится жизнь»: врач-инфекционист – о пациентах с ВИЧ и их жизни вне старых шаблонов01.12.2025 14:33
Общество 01.12.2025 14:33
В Волгограде покрыли асфальтом площадь больше футбольного поля01.12.2025 14:13
Общество 01.12.2025 14:13
В Волгограде 73 года назад открыли аэропорт: смотрим архивные фото01.12.2025 12:56
Общество 01.12.2025 12:56
Avito: волгоградцы готовы потратить на Новый год 14 тысяч рублей01.12.2025 12:51
Общество 01.12.2025 12:51
В Волгограде с 1 декабря добавилось платных парковок: смотрим, где и почем01.12.2025 11:37
Общество 01.12.2025 11:37
Андрей Бочаров поручил проверить чиновников на готовность к непогоде01.12.2025 10:44
Общество 01.12.2025 10:44
В Волгограде и области отменена опасность по БПЛА01.12.2025 09:26
Общество 01.12.2025 09:26
В Волгограде аэропорт возобновил работу после пятичасового запрета Росавиации01.12.2025 09:07
Общество 01.12.2025 09:07
Волгоградцев ждет самая короткая рабочая неделя в конце декабря01.12.2025 08:37
Общество 01.12.2025 08:37
Волгоградцы 1 декабря успокоятся после солнечной «свистопляски»01.12.2025 08:05
Общество 01.12.2025 08:05
В аэропорту Волгограда из-за атаки БПЛА задерживаются московские рейсы01.12.2025 07:49
Общество 01.12.2025 07:49
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбит 1 БПЛА01.12.2025 07:36
Общество 01.12.2025 07:36
РИА: Волгоград и Москва оказались в «середнячках» ипотечного рейтинга01.12.2025 07:03
Общество 01.12.2025 07:03
В Волгограде и области объявлена опасность атаки БПЛА01.12.2025 06:09
Общество 01.12.2025 06:09