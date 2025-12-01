Avito: волгоградцы готовы потратить на Новый год 14 тысяч рублей





Опрос волгоградцев, как они собираются отпраздновать Новый год, провели аналитики Avito. Выяснилось, что в среднем жители города-героя готовы потратить на праздник 14 тысяч рублей.

При этом отмечать наступающий 2026 год собираются 89% опрошенных. А 75% из них встретят его дома, в кругу семьи и друзей. В гости собираются 14% горожан, принявших участие в опросе, и лишь 12% отправятся в путешествие, за город или в ресторан.

К Новому году жители Волгограда в основном планируют обновить праздничный декор. Так, 49% собираются купить гирлянды, венки и тематический декор, 37% – елочные игрушки, 18% – праздничный текстиль, а 11% – праздничную посуду и другие аксессуары для сервировки. Также почти половина (44%) планируют приобрести елку – живую или новую искусственную.

Еще 40% намерены добавить праздничной атмосферы с помощью хлопушек, бенгальских огней и фейерверков, а 16% позаботятся о карнавальном костюме или хотя бы новогоднем свитере. Продумывает праздничный дресс-код в основном молодежь 18-24 лет.

В среднем респонденты закладывают на празднование 14 000 рублей. Однако большинство стремится уложиться в 10 000 рублей (50%), из них 25% – и вовсе в 5 000 рублей. 22% готовы потратить от 10 000 до 15 000, 18% – до 30 000. Больше этих сумм закладывают 9% опрошенных.

Участники опроса намерены соблюсти и остальные атрибуты Нового года – это елка, праздничные украшения дома, мандарины, подарки и новогодние фильмы. Так, больше половины опрошенных считают обязательным символом праздника елку и праздничные украшения дома (58%) и мандарины (52%). 49% не могут представить Новый год без подарков, 48% – без близких и 45% – без новогодних фильмов.

75% обязательно поставят на стол оливье, 66% – мандарины, 62% – селедку под шубой. Также у многих будут бутерброды с красной икрой (50%), запеченная птица (49%) и холодец или заливное (44%).



