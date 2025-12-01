



«Помогите. У меня рушится вся жизнь». Такие слова волгоградские инфекционисты нередко слышат от пациентов с положительным ВИЧ-статусом. Эмоции этих людей им понятны и без слов, ведь долгое время зараженный ВИЧ-инфекцией считался не просто приговоренным к гибели, но и вырванным из своих привычных будней. Во всемирный День борьбы со СПИДОм, который ежегодно отмечается 1 декабря, корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с известным волгоградским врачом Ольгой Чернявской, узнав о закоренелых мифах, дискриминации зараженных и реальных ситуациях из практики.

Несколько лет назад в кабинет Ольги Чернявской зашла плачущая девушка. Глотая слезы, она рассказала о положительном ВИЧ-статусе и попросила лишь об одном: «Вылечите меня!».

– Пациентка сказала, что у нее есть молодой человек, за которого она хочет выйти замуж. Но, узнав о ВИЧ-инфицировании, он никогда не согласится на такой серьезный шаг, – вспоминает волгоградский врач-инфекционист. – Я начала объяснять, что, к сожалению, полностью излечиться от ВИЧ-инфекции в настоящее время невозможно. Но благодаря современной противовирусной терапии можно жить столько же, сколько живут люди без ВИЧ, создать семью, родить здоровых детей. В ответ она сказала сквозь слезы: «Нет, пожалуйста! Вы не понимаете. У меня рушится жизнь!». Спустя время я узнала, что тот парень действительно оставил ее после признания. Но через несколько лет она встретила другого человека, который знал о ее заболевании и принимал ее такой, какая она есть. Сейчас на ее аватарке стоит счастливая свадебная фотография. Девушка родила здорового малыша, и обрела свое счастье.





Конечно, после подтверждения диагноза редкий пациент рисует в голове светлые картины будущего. Для большинства из них мир резко теряет привычные краски, а планы на жизнь напоминают лопнувший воздушный шар.

– В принятии тяжелых диагнозов человек проходит несколько стадий. Первая – полное его отрицание. Люди восклицают: «Этого не может быть! Возникла какая-то ошибка!» и заново сдают анализы, – говорит заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ. – Часть людей уходят в депрессию и машут на себя рукой, а другие, наоборот, берутся за себя и меняют жизнь к лучшему. Конечно, в наши дни ВИЧ-инфекция – это не приговор.

В начале эпидемии СПИДа зараженные пациенты нередко становились изгоями общества. Диагноз звучал настолько угрожающе, что от человека с ВИЧ-инфекцией могли отречься даже его близкие. Казалось бы, сейчас многие из закоренелых мифов канули в Лету. Но…В наши дни открыто говорить о своей болезни согласны лишь единицы. Даже те, кто откровенно рассказывает о заражении и непростом пути принятия, просят не называть их настоящими именами и, конечно, не использовать фотографии. Волгоградские врачи подтверждают, что о диагнозе многие волгоградцы не рискуют сообщать даже самым близким людям.

– Стигматизация и дискриминация все еще имеют место в этой непростой теме. Конечно, уже не в той степени, что несколько десятилетий назад, – впервые о СПИДе мы узнали в 1981 году, – отмечает Ольга Чернявская. – Люди старшего поколения наверняка помнят слоганы тех лет: «СПИД – чума XX века!». В наши дни общество разрушило многие стереотипы и в какой-то мере стало терпимее, но все же о полном принятии мы говорить не можем. Некоторые пациенты сталкиваются и с внешней, и с внутренней стигмой, думая о себе: «Я не такой, как все. Я ущербный…». Некоторые волгоградцы, узнав о диагнозе своего приятеля, начинают его сторониться. Хотя давно известно, что вирус передается только через определенные биологические жидкости – кровь, сперму, влагалищный секрет и грудное молоко, этим и определяются пути передачи. Обычные бытовые контакты при этом совершенно безопасны. Ну а использование чужой зубной щетки или бритвенных принадлежностей, на мой взгляд, вряд ли придет кому-то в голову.





При одном упоминании ВИЧ-инфекции в голове многих все еще всплывают образы притонов, наполненных наркоманами и легкодоступными девушками. Однако, по словам Ольги Чернявской, сегодня она не является «социально неблагополучной» болезнью.

– На заре появления ВИЧ-инфекции среди зараженных в нашей стране действительно преобладали потребители инъекционных наркотиков. Но сейчас ситуация изменилась коренным образом. Главным способом передачи инфекции в наши дни стал гетеросексуальный половой путь. Из-за этого положительный ВИЧ-статус в большинстве случаев подтверждается у абсолютно благополучных мужчин и женщин, – комментирует врач-инфекционист. – Меняется и средний возраст пациентов. Если в прежние годы чаще всего заболеваемость регистрировалась у молодых людей от 17 до 29 лет, то сейчас в большинстве случаев инфекция впервые выявляется у горожан от 29 до 49 лет. В последние годы с ней сталкивается все больше женщин. В начале эпидемии в России представительницы прекрасного пола составляли меньше 10% от общего числа зараженных, а сейчас в некоторых регионах страны их число выросло вплоть до 50% и более. К сожалению, бывали случаи заражения детей. Несмотря на все имеющиеся возможности, они бывают и сейчас. Так что ВИЧ-инфекция – болезнь не только социально неблагополучных людей.





Разрушая многие стереотипы об инфекции, которая не так давно переводила людей в касту «неприкасаемых», врачи-инфекционисты не пытаются сгладить острые углы и представить заболевание абсолютно «мирным» и безобидным. Их главная задача - помочь пациенту, теряющему почву под ногами, не просто существовать в физическом смысле, но и жить...

– Когда человек встает на диспансерное наблюдение в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, он подписывает все необходимые документы и обязуется сообщать о ВИЧ-статусе половому партнеру. Из своей практики я знаю, что некоторые волгоградцы все же утаивают диагноз от мужа или жены, за что могут понести уголовную ответственность. Важно отметить, что другим людям человек совершенно не обязан озвучивать свой диагноз. Даже медикам. И все-таки будет лучше, если лечащий врач узнает о ВИЧ-статусе своего пациента и назначит более точную диагностику вторичных заболеваний, поможет избежать нежелательного взаимодействия лекарств с препаратами антиретровирусной терапии, – говорит инфекционист. - Мы не нивелируем опасность заболевания и его возможные последствия. Мы лишь пытаемся разрушить стереотип о том, что жизнь с ВИЧ-инфекцией не может быть долгой и насыщенной. Цель лечения сегодня - достичь неопределяемого уровня вирусной нагрузки - то есть таких показателей, которые не улавливаются тест-системами. В этом случае человек с диагнозом действительно живет полноценной жизнью, работает, создаёт семью и не угрожает инфицированием своему половому партнеру.

