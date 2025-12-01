Расследования

Под Волгоградом в ссоре жена наколола супруга на вилку

01.12.2025 15:25
0
01.12.2025 15:25


В Волгоградской области в ходе семейной ссоры пострадал 36-летний мужчина, на которого напала жена с вилкой и ножом. 42-летняя женщина, которая старше своего суженного, не смогла совладать с эмоциями и нанесла мужчине два проникающих удара в грудь, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Оружием женщины стала вилка с двумя зубцами, которая применяется для разделки мяса. Семейный конфликт вспыхнул накануне 30 ноября.

- После случившегося она самостоятельно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Пострадавший с колото-резаными ранениями был доставлен в медицинское учреждение, его состояние врачи оценивают как стабильное, - сообщили V102.RU в СУ СКР по Волгоградской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Женщина задержана. Вину она полностью признала. В ближайшее время будет решаться вопрос о ее заключении под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

