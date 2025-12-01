Расследования

Под Волгоградом за испорченное авто начальника осудили лишенного премии водителя

Расследования 01.12.2025 12:57
01.12.2025 12:57


В Волгоградской области водителя линейной производственно-диспетчерской станции «Красный Яр» признали виновным в умышленном повреждении автомобиля своего руководителя. В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что мужчину по ч.1 ст. 167 УК РФ приговорили к штрафу в размере 35 тысяч рублей. Вину он полностью признал.

Согласно материалам дела, которое рассмотрел мировой судья судебного участка № 9 Жирновского судебного района, подсудимый Евгений Фомин затаил злобу на начальника, который лишил его премии.

Преступление он совершил 21 августа текущего года на парковке ЛПДС «Красный Яр». Фомин облил кроссовер Haval Drago, хозяином которого является его начальник, удалителем автоэмалей APS. В результате с иномарки слезло лакокрасочное покрытие. Едкое вещество также повредило задние фары и детали кузова. Ущерб был оценен в 196 767 рублей.

Гражданский иск не заявлялся, так как владелец авто получил страховую компенсацию по полису КАСКО.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

