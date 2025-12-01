В Волгограде по обвинению в хищении средств материнского капитала перед судом предстанет уроженка Пензы. За крупное мошенничество при получении выплат ей грозит до 6 лет лишения свободы.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что в результате преступных действий Фонду пенсионного и социального страхования России по Волгоградской области был причинен ущерб на сумму 775 628 рублей 25 копеек. На стадии следствия фигурантка признала вину и все возместила.

По данным следствия, у женщины возникло право на получение средств материнского (семейного) капитала после рождения ребенка в октябре 2020 года. Фигурантка обратилась в потребительский кооператив с заявлением о предоставлении займа, формально указав, что полученные средства намерена направить на покупку квартиры. Договор займа между обвиняемой и кооперативом был заключен 10 марта 2023 года. Женщина купила жилье, использовав на эти цели также и заемные средства.

- Несмотря на требования законодательства об обязательном выделении доли ребёнку, выполнять эти обязательства женщина не намеревалась, - считает следствие.

Через личный кабинет на портале Госуслуг 25 марта 2023 года она подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, заведомо указав недостоверные сведения о целевом использовании приобретённой квартиры. Введённые в заблуждение сотрудники Фонда перечислили средства на счёт кредитного кооператива в счёт погашения займа.

Однако фигурантка дела долю в жилом помещении ребенку не выделила и продала его третьему лицу за 2,1 миллиона рублей. Деньги она обналичила.