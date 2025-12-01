В Волгограде покрыли асфальтом площадь больше футбольного поля

Коммунальщики за месяц в Волгограде восстановили асфальтовое покрытие на площади, которая в общей сложности превышает размеры футбольного поля. Ранее в этих местах проводились работы на сетях отопления и водоснабжения. Всего было восстановлено покрытие на 132 объектах.

- Новое асфальтобетонное покрытие было уложено на площади почти 4500 квадратных метров. А всего с начала года восстановлено уже более 31 000 кв.м. асфальта, что сопоставимо с площадью четырех с половиной футбольных полей, - рассказали в «Концессии водо- и теплоснабжения».





Вскрытие асфальта проводилось для оперативного устранения нарушения на сетях, которые находятся под землей. После выполнения работ ямы засыпают песком и щебнем, после усадки укладывают асфальтобетонное покрытие. Аналогичные работы будут продолжены и в декабре, если позволит погода.

Фото «Концессий водо- и теплоснабжения»