В Волгограде покрыли асфальтом площадь больше футбольного поля

Общество 01.12.2025 14:13
Коммунальщики за месяц в Волгограде восстановили асфальтовое покрытие на площади, которая в общей сложности превышает размеры футбольного поля. Ранее в этих местах проводились работы на сетях отопления и водоснабжения. Всего было восстановлено покрытие на 132 объектах.

- Новое асфальтобетонное покрытие было уложено на площади почти 4500 квадратных метров. А всего с начала года восстановлено уже более 31 000 кв.м. асфальта, что сопоставимо с площадью четырех с половиной футбольных полей, - рассказали в «Концессии водо- и теплоснабжения».


Вскрытие асфальта проводилось для оперативного устранения нарушения на сетях, которые находятся под землей. После выполнения работ ямы засыпают песком и щебнем,  после усадки укладывают асфальтобетонное покрытие. Аналогичные работы будут продолжены и в декабре, если позволит погода.  

Фото «Концессий водо- и теплоснабжения»

