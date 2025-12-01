Волгоградские чиновники заказали доступ к VPN за 2 млн





ГБУ «Центр информационных технологий Волгоградской области» ищет исполнителя услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным сетям (VPN) на участке ул.Мира,16 - ул.им.Пархоменко,63 в Волгограде, где расположены офис одного из провайдеров региона и региональный комитет культуры. Начальная стоимость контракта составляет 2 миллиона 53 тысячи рублей. Канал доступа должен быть установлен на сетевом оборудовании «Центра информационных технологий», а услугу должны оказать с 1 января 2026 года по 31 декабря следующего года.

Как следует из технической документации, VPN – виртуальная частная сеть, организованная с использованием ресурсов сети связи исполнителя, должна быть защищена от несанкционированного доступа из сетей третьих лиц. Функционирование каналов связи, говорится в документах, должно обеспечиваться семь дней в неделю двадцать четыре часа в сутки, за исключением времени, необходимого для проведения профилактических или регламентных работ, приводящих к перерыву связи. Время восстановления канала при этом не может превышать более трех часов в любое время суток. Пока итоги аукциона не подведены.

Между тем, в ноябре 2025 года это же государственное учреждение заказывало на будущий год услуги по предоставлению доступа к сети VPN в виде зонового продления канала VPN от единого центра обработки данных органов исполнительной власти Волгоградской области до региональной инфраструктуры электронного правительства. На эти цели было потрачено 656 тысячи рублей.