В Волгограде СОБР задержал участников схемы по легализации мигрантов





В Волгограде оперативники ФСБ России совместно с полицией и Росгвардией провели спецоперацию по задержанию граждан, участвовавших в легализации незаконных мигрантов.







- 52-летний волгоградец помог получить разрешение на временное пребывание на территории Российской Федерации в упрощённом порядке иностранному гражданину. Для этого мужчина договорился со своей 23-летней знакомой оформить фиктивное отцовство ее дочери, вписав отцом ребенка иностранца, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, в отношении участников незаконной схемы возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области