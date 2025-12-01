В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Александром Шутовым

В Волгоградской области 2 декабря пройдут похороны 43-летнего рядового Александра Шутова, который героически погиб в ходе специальной военной операции.

Как сообщили в администрации Урюпинска, Александр родился и жил в этом городе. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО. Был стрелком - помощником гранатометчика. Погиб воин в боях по освобождению села Клещеевка в ДНР. В Урюпинске у Александра остался сын.

- За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, указом Президента Российской Федерации В.В.Путина Шутов Александр Андреевич награжден орденом Мужества посмертно, - сообщили в местной администрации.

Прощание с Александром Шутовым начнется 10:30 мск у его дома. В 11:15 мск пройдет отпевание в Покровском храме, а в 12:00 мск - траурная церемония в сквере Павших воинов.

Похоронят бойца в хуторе Попов.

Фото администрации Урюпинска