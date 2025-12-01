Общество

В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Александром Шутовым

Общество 01.12.2025 18:37
0
01.12.2025 18:37


В Волгоградской области 2 декабря пройдут похороны 43-летнего рядового Александра Шутова, который героически погиб в ходе специальной военной операции.

Как сообщили в администрации Урюпинска, Александр родился и жил в этом городе. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО. Был стрелком - помощником гранатометчика. Погиб воин в боях по освобождению села Клещеевка в ДНР. В Урюпинске у Александра остался сын.

- За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, указом Президента Российской Федерации В.В.Путина Шутов Александр Андреевич награжден орденом Мужества посмертно, - сообщили в местной администрации.

Прощание с Александром Шутовым начнется 10:30 мск у его дома. В 11:15 мск пройдет отпевание в Покровском храме, а в 12:00 мск - траурная церемония в сквере Павших воинов.

Похоронят бойца в хуторе Попов.

Фото администрации Урюпинска

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.12.2025 20:21
Общество 01.12.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 19:56
Общество 01.12.2025 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 18:37
Общество 01.12.2025 18:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 16:48
Общество 01.12.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 16:25
Общество 01.12.2025 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 16:17
Общество 01.12.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 14:39
Общество 01.12.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 14:33
Общество 01.12.2025 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 14:13
Общество 01.12.2025 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 12:56
Общество 01.12.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 12:51
Общество 01.12.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 11:37
Общество 01.12.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 10:44
Общество 01.12.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 09:26
Общество 01.12.2025 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 09:07
Общество 01.12.2025 09:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:45
Новым главным тренером «Ротора» станет воспитанник легенды волгоградского футболаСмотреть фотографии
20:21
Волгоград и Минск свяжут регулярные авиарейсыСмотреть фотографии
19:56
Часть здания волгоградского главпочтамта готовят к продажеСмотреть фотографии
18:50
Опасный прецедент или ловкая схема? В Волгограде призвали умерших, чтобы живые остались без законных домовСмотреть фотографии
18:37
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Александром ШутовымСмотреть фотографии
18:18
«Забросим до Китая?»: в Волгограде прошёл первый этап баскетбольного турнира «Лига Титаны»Смотреть фотографии
17:50
Женщину еле спасли: в Волгограде пансионат престарелых на ул. Тукая закрыли и возбудили делоСмотреть фотографии
16:48
Пенсионер припрятал на «черный день» выброшенные банкоматом деньги: ему грозит 5 летСмотреть фотографии
16:25
Волгоградские чиновники заказали доступ к VPN за 2 млнСмотреть фотографии
16:17
Платный режим «выгнал» волгоградцев с последней большой парковки в центре городаСмотреть фотографии
15:25
Под Волгоградом в ссоре жена наколола супруга на вилкуСмотреть фотографии
14:39
Волгоградцам назвали адреса 65 елочных базаровСмотреть фотографии
14:33
«Вы не понимаете, у меня рушится жизнь»: врач-инфекционист – о пациентах с ВИЧ и их жизни вне старых шаблоновСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде покрыли асфальтом площадь больше половины футбольного поляСмотреть фотографии
12:57
Под Волгоградом за испорченное авто начальника осудили лишенного премии водителяСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде 73 года назад открыли аэропорт: смотрим архивные фотоСмотреть фотографии
12:51
Avito: волгоградцы готовы потратить на Новый год 14 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:40
СМИ: Мэр Батайска заявил, что восстанавливать дома после атаки должна УкраинаСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде СОБР задержал участников схемы по легализации мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
В Волгограде с 1 декабря добавилось платных парковок: смотрим, где и почемСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде сгорела машина на платной парковке у ТЦ «Пирамида»Смотреть фотографии
10:50
Жильцов МКД предложили избавить от платы за парковкиСмотреть фотографии
10:44
Андрей Бочаров поручил проверить чиновников на готовность к непогодеСмотреть фотографии
10:17
Жительница Пензы идет под суд за крупный обман СФР с маткапиталом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
Под Волгоградом трое госпитализированы после столкновения фуры с минивэномСмотреть фотографии
09:37
Птицефабрики «закидали» волгоградцев яйцамиСмотреть фотографии
09:35
Силовики изъялии у волгоградца крупный арсенал оружия и боеприпасовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
В Волгограде и области отменена опасность по БПЛАСмотреть фотографии
09:11
Алексей Шумских и Дмитрий Сасин покинули «Ротор»Смотреть фотографии
09:07
В Волгограде аэропорт возобновил работу после пятичасового запрета РосавиацииСмотреть фотографии
 