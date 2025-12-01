В Волгограде сгорела машина на платной парковке у ТЦ «Пирамида»

1 декабря на платной парковке у ТЦ «Пирамида» в Центральном районе Волгограда вспыхнул автомобиль. Очевидцы сняли происходящее и поделились кадрами пожара в соцсетях, передает ИА «Высота 102».

В ГУ МЧС России по Волгоградской области не сообщили, когда поступил вызов в оперативные службы и сколько времени потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание.

- Горел моторные отсек автомобиля на площади 2 кв.м. Пожар ликвидирован в 10:41. Причина пожара устанавливается, - так прокомментировали происшествие в оперативном ведомстве.

Напомним, что платная парковка у ТЦ «Пирамида» заработала в конце сентября текущего года. Стоимость часа парковки составляет от 30 до 100 рублей, в зависимости от времени суток.

Фото: Жесть Волгограда / t.me