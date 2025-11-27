«По жетону он неживой»: «убитого» на СВО жителя Михайловки объявили дезертиром





33-летний Александр Тебеньков из Михайловки Волгоградской области, который полтора года назад подписал контракт с Минобороны и воевал на передовой, оказался в патовой ситуации. Мужчина, по иронии судьбы не имевший никакого гражданства, пошел на СВО, чтобы стать россиянином. Однако получить российское гражданство ему не удалось. Мало того, его семью сначала ошарашили известием о его гибели, а затем… объявили дезертиром.

Человек без гражданства

Судьба у Саньки, как его называли в Михайловке, выдалась еще та. Он родился в Таджикистане в 1992 году, когда СССР уже развалился. Семейная жизнь его мамы в ставшем вдруг чужим государстве не сложилась, и она решила вернуться к себе на родину, когда сыну было меньше годика.

В Михайловке Александр прожил всю свою сознательную жизнь – ходил сначала в детский сад, потом в школу, учился даже в школе олимпийского резерва в Волгограде на футбольном отделении. Карьеру способного футболиста прервала травма колена, после чего со спортом пришлось завязать. Потом по глупости попал в колонию, вышел – взялся за ум, стал работать на стройке без официального трудоустройства. Из-за невозможности получить профессиональное образование учился всему в процессе работы и через некоторое время стал отличным специалистом - мог построить дом с нуля.





Все эти годы Александр жил в Михайловке, не имея никакого гражданства – ни республики Таджикистан, ни России. По словам его мамы, она вынуждена была почти бежать из Таджикистана и не смогла взять с собой нужные документы. Добиться российского гражданства для сына, уже будучи в России, ей также не удалось. Суды впоследствии отказали в этом уже взрослому Александру.

Как рассказала ИА «Высота 102» гражданская жена Саша, супруг решил подписать контракт с Минобороны ради того, чтобы, наконец, получить то самое гражданство, в котором ему отказывали на протяжении всей его жизни.

- Первая гражданская жена Александра умерла, у него осталась дочка, опекуном которой стала его мама. Нашему общему с ним сыну – меньше годика. Он очень хотел, чтобы детей, наконец, можно было записать на него. Не видел больше выхода, как пойти на СВО, ведь даже иностранцы могли получить российское гражданство после заключения контракта с Минобороны, отвоевав год. Контракт он подписал в августе 2024 года сроком на год, - делится женщина.

Александр попал на службу в ДНР. Был дважды ранен. Один осколок в ноге ему даже не стали вытаскивать, из-за чего сейчас у мужчины немеет конечность. Второе осколочное ранение он получил в области лопатки – рядом с сердцем. Из-за тяжелых нагрузок ко всему прочему у него совсем «вышло из строя» травмированное еще в юности колено. Мужчина вынужден был периодически приезжать домой на операции и реабилитацию после ранений и проблем с коленом.





Все это время Александр безуспешно пытался выяснить, оформляют ли ему российское гражданство. Ведь никаких документов – ни паспорта, ни военного билета – ему так и не выдали, хотя на СВО он пробыл уже больше года.

- Александр сам пытался узнать, что с его документами и гражданством, - продолжает его супруга. - Когда, в частности, был в Волгограде на операции и реабилитации. Но здесь ему заявили, что он должен этим заниматься в Донецке, так как служит на территории ДНР. На запрос моей мамы в министерство внутренних дел по Донецкой народной республике пришел ответ, что мой супруг должен лично обратиться в управление по вопросам миграции в Донецке. Но как это можно сделать человеку, если он не вылазил из боевых заданий?

Между тем, как утверждают родственники Александра Тебенькова, все это время он фактически не получал никаких денег.

- В начале этого года моя мама, Марина Муравьева, обратилась на сайт администрации Президента, рассказала о наших проблемах – что человек, воюющий за Россию, не может стать гражданином России, что ему ничего не платят, в том числе за ранения. Тогда случилось настоящее чудо – и Александру два месяца назад начислили деньги – всего около 200 тысяч рублей он получил. Но это чудо быстро закончилось. Когда мама снова написала на сайт администрации Президента, через некоторое время раздался возмущенный звонок – мол, что вы нас за нос водите, Александр Тебеньков в живых не значится. «Нам заявили, что мой муж числится в списках или погибших, или пропавших без вести. Якобы был найден его жетон».





Родственники, кстати, не знали, как в тот момент отреагировать на эту новость – ведь Александр, которого «похоронили», находился как раз на реабилитации в Урюпинске, по месту жительства своей супруги, а если еще точнее – то рядом со своей гражданской женой Сашей.

А через некоторое время «мертвого» Александра объявили еще и дезертиром.

- 22 сентября он должен был вернуться в часть. Но врач сказал, что реабилитация не закончена, ему нужно было продолжать делать перевязки из-за осколочного ранения, оно плохо заживало. Александр предупредил об этом командование, но 23 сентября ему позвонили и сказали, что объявляют его СОЧ – самовольно оставившим часть. А в октябре приехала военная полиция и увезла его сначала в Камышин, потом – в Волгоград. Это при том, что срок действия его контракта уже закончился, – продолжает Саша.

«Путь героя»

Как потом рассказывал мужчина своей супруге, в Камышине он снова пытался выяснить, почему ему до сих пор не дали российское гражданство.

- Он сказал им – дайте мне гражданство и я снова пойду в бой. Он не отказывается воевать, он хочет стать официальным отцом своих детей, готов, когда дадут ему гражданство, заключить новый контракт. Мы не понимаем, почему человек, который всю жизнь прожил в России, сейчас воюет за Россию, не может стать гражданином России? – недоумевает Саша.

Ответ одного из командиров на мучивший его вопрос Александр записал на аудио, которое имеется в распоряжении редакции.

- Мы тебя заберем, в строй поставим, а ты получишь вид на жительство, потом паспорт тебе российский дадут. Ты же даже из страны не можешь выехать, тебя никакая страна не примет. Так что у тебя один путь - путь героя, - сказал собеседник Александра.





По последней информации, полученной женщиной от своего мужа, скоро Александра Тебенькова собираются отправить обратно в ДНР.

- Я не верю, что ему там оформят российское гражданство. Ведь моего мужа, можно сказать, для них уже нет, если нам сказали, что он числится среди погибших или пропавших без вести. Я боюсь, что он может по-настоящему исчезнуть, - делится Саша.

Между тем, судьбой Александра Тебенькова озаботились и волонтеры из Михайловки, помогающие фронту. Председатель ТОС «Лидер-2» Таисия Репникова уже направила официальные обращения в Волгоградскую военную прокуратуру и главе СК РФ Александру Бастрыкину.

- Я попросила провести проверку по факту нарушения его прав – как человека и как военнослужащего. Почему после подписания контракта с Минобороны ему не присвоили российское гражданство? Почему не выдали военного билета, не сделали паспорт? Почему не платили ему зарплату и страховые выплаты по двум ранениям? Да и как вообще гражданина без документов могли забрать на СВО? – недоумевает активистка.

По словам Таисии Репниковой, в военной прокуратуре пообещали провести проверку по данному факту. Редакция ИА «Высота 102» также будет следить за развитием событий.

Коллаж V102.RU, фото выдержек документов, имеющихся в распоряжении редакции