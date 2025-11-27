Мошенники просят оплатить волгоградцев налоги до 1 декабря





Злоумышленники создают боты и каналы для обмана волгоградцев под видом ресурсов налоговых органов. Об этом «Известиями» 27 ноября рассказал руководитель BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин.

По словам специалиста, мошенники распространяют вредоносный контент в Telegram с целью кражи аккаунта и денежных средств жертв. Аферисты используют для этого актуальные темы, чтобы повысить шансы своего успеха.

— Мы фиксируем создание аккаунтов, чатов и каналов в Telegram, так или иначе связанных с налоговой тематикой. Большая часть из них маскируется под официальные ресурсы налоговых органов: новостные каналы или боты обратной связи. Чтобы обезопасить себя, пользователям рекомендуется проверять подлинность ресурса на официальных сайтах налоговых органов, — предупреждают в компании по борьбе с интернет-мошенничеством.

Отмечается, что преступники всё реже создают фишинговые сайты, особенно в российских доменных зонах, и всё чаще предпочитают взаимодействовать с пользователями в социальных сетях и мессенджерах.

— Под конец года мошенники нередко используют сценарий «у вас неоплаченный налог», «ошибка с декларацией», «начисление штрафа за неуплату налога» и прочие темы, связанные с налогами. Киберпреступники создают стрессовую ситуацию, запугивая жертву штрафами и ограничивая время на принятие решения, — поясняет Кирюшкин.

Как правило, злоумышленники пытаются заполучить СМС-код от второго фактора защиты. Поэтому следует критически относиться ко всем подозрительным звонкам и сообщениям. Также мошенники могут предложить помощь в оформлении налогового вычета и иных услуг. Такие объявления могут размещаться на онлайн-досках и других платформах с объявлениями.