Гидрометцентр предупредил волгоградцев о туманах и гололёде

Общество 27.11.2025 21:09
Гидрометцентр России выпустил двойное предупреждение для жителей Волгоградской области. До конца недели в регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий.

С сегодняшнего дня действует жёлтый уровень погодной опасности из-за туманов. В отдельных районах области ожидается периодическое ухудшение видимости вплоть до 18:00 30 ноября.

В северных районах региона в ночные периоды туманы на фоне отрицательных температур могут привести к образованию изморозевых отложений. По гололёду также объявлен жёлтый уровень погодной опасности со сроком действия до 10:00 30 ноября.

Напомним, как ранее сообщала редакция, на предстоящих выходных в регионе ожидаются ночные заморозки вплоть до -5ºC.

