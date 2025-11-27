Двое мотоциклистов угодили в больницы после ДТП в Волжском и Камышине





26 ноября в Волгоградской области практически одновременно произошли сразу два ДТП с участием мотоциклистов. Сначала дорогу с иномаркой не поделил байкер в Камышине, а затем в Волжском.

- В 16:00 напротив дома № 24 по ул. Краснодонская города Камышина произошло столкновение автомобиля Renault SR и мотоцикла Kawasaki. А в 16:55 напротив дома № 138 «б» по ул. Карбышева произошло столкновение автомобиля Geely и мотоцикла Regulmoto, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Отметим, обоим водителям, управляющим байками, потребовалась экстренная медицинская помощь. Пострадавшие были госпитализированы. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области