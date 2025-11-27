В Волгограде наградили лучших ученых в сфере науки и техники





Шесть научных коллективов удостоены звания «Лауреат премии Волгоградской области в сфере науки и техники». Как уточнили в облкомкультуре, сразу в трех номинациях лидерами признаны коллективы из волгоградского технического университета (ВолгГТУ).

Так, научные работники из ВолгГТУ стали лучшими в номинациях: «Научные и технические исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся применением в производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ», «Научные исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся применением в архитектуре, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве новых технологий, техники, приборов, оборудования и материалов» и «Разработка и внедрение цифровых технологий».

В сфере «Научные исследования и внедрение на практике новых методов и технологий в области общественных и гуманитарных наук» лауреатом стал коллектив ВГСПУ.

В направлении «Разработка и практическое применение новых методов и средств в здравоохранении» премия присуждена коллективу авторов из ВолгГМУ.

Премии в номинации «Реализованные на практике разработки по производству, переработке, хранению сельскохозяйственной продукции, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической устойчивости окружающей среды» удостоены сотрудники ВолГАУ.

Отметим, что в Волгоградской области продолжается системная работа по решению актуальных задач социально-экономического развития, по поддержке научно-исследовательской деятельности. Также большое внимание уделяют инновационным разработкам и внедрению новых технологий. Задачу максимальной консолидации научных и образовательных ресурсов поставил губернатор Андрей Бочаров.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»