Приблудившийся кот занес во Фролово опасную инфекцию





В очередном районе Волгоградской области обнаружили очаг бешенства. Комитет ветеринарии Волгоградской области издал приказ о проведении ограничительных мероприятий в связи с выявлением опасной инфекции в городе Фролово.

Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты объявили карантин из бешеного кота, которого приютила жительница частного дома на улице Матросова.

На время действия карантина в радиусе его действия будут проверены все животные, проведены профилактические прививки.

Напомним, ранее на территории Царевского сельского поселения Ленинского района в связи с новым случаем бешенства также был объявлен карантин.