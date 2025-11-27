В Волгоградской области осудили за пьяные проделки Вольдемара

Киквидзенский районный суд Волгоградской области приговорил к одному году лишения свободы в колонии-поселении Вольдемара Фреера за угон трактора и кражу бензина. Оба преступления, по данным объединенной пресс-службы судов региона, мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Судом установлено, что 6 августа текущего года пьяный мужчина в поисках работы приехал в хутор Лестюхин. Возле одного из частных домов он увидел металлические емкости с дизелем и решил их украсть. Его добычей стали три полные 50-литровые канистры с горючим.

На этом Вольдемар не остановился. Он решил сесть за руль чужого трактора, который стоял рядом. Запустив двигатель ключом, оставленным владельцем в замке зажигания, он поехал в хутор Секачи Михайловского района.

На суде мужчина полностью признал вину в краже топлива и угоне трактора. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото из архива V102.RU