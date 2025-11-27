Свыше 8 тыс. общедомовых чатов в МАХ открыли в Волгоградской области

Первые общедомовые чаты в МАХ появились в Волгоградской области. На данный момент на платформе национального мессенджера открыто свыше 8 тысяч чатов, где жители региона могут обмениваться информацией с представителями своих УК.

В инспекции Госжилнадзора Волгоградской области отметили, что таким образом регион поддержал инициативу Минстроя России по созданию коммуникационных сообществ в системе ЖКХ.

- Создание сообществ на отечественной платформе обеспечивает безопасную цифровую среду для коммуникации и повышения качества предоставляемых услуг ЖКХ, - отмечают специалисты Госжилинспекции.

Управляющие компании должны проинформировать жильцов, как вступить в такие чаты. Создан специальный реестр общедомовых чатов, который будет постоянно обновляться.

Информацию об общедомовом чате можно также получить, обратившись в свою управляющую организацию через личный кабинет в ГИС ЖКХ или в приложении «Госуслуги. Дом».