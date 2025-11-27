Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбит 1 БПЛА





В ночь с 26 на 27 ноября Волгоградская область вновь подверглась налёту беспилотников. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными расчётами.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 1 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.

В целом же за ночь БПЛА были ликвидированы в воздушном пространстве десяти регионов и над акваторией Черного моря. Всего было сбито над регионами 118 БПЛА.

Отметим, с 23:40 26 ноября до 6:05 27 ноября в Волгоградской области действовал режим опасности атаки БПЛА. Утром 27 ноября в регионе был повторно объявлен режим беспилотной опасности.