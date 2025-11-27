В Волгограде улицу назовут в честь Героя России Евгения Орлова





В Волгограде увековечат память Героя России Евгения Орлова. По предложению командования 56-го гвардейского десантно-штурмового полка в честь офицера решено назвать одну из улиц на территории Советского района.

- Городская комиссия по рассмотрению материалов об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций уже одобрила эту инициативу, — сообщили в региональном отделении фонда «Защитники Отчества».

Отметим, Евгений Орлов — уроженец Ольховского района Волгоградской области. 15 сентября 2022 года офицер в составе десантного подразделения оборонял стратегически важный опорный пункт. Благодаря грамотной стратегии бойцам удалось отбить первую атаку ВСУ. Во время второго нападения волгоградец приказал военнослужащим отступить, перед этим заминировав оставляемые позиции. После офицер вместе с бойцами пошёл в контратаку, чтобы вернуть опорный пункт, однако был тяжело ранен в голову и скончался в госпитале. Указом президента Владимира Путина Евгению Орлову присвоено звание Героя России посмертно.

Фото: региональное отделение фонда «Защитники Отчества»