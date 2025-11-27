Общество

В Волгограде улицу назовут в честь Героя России Евгения Орлова

Общество 27.11.2025 17:19
0
27.11.2025 17:19


В Волгограде увековечат память Героя России Евгения Орлова. По предложению командования 56-го гвардейского десантно-штурмового полка в честь офицера решено назвать одну из улиц на территории Советского района.

- Городская комиссия по рассмотрению материалов об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций уже одобрила эту инициативу, — сообщили в региональном отделении фонда «Защитники Отчества».

Отметим, Евгений Орлов — уроженец Ольховского района Волгоградской области. 15 сентября 2022 года офицер в составе десантного подразделения оборонял стратегически важный опорный пункт. Благодаря грамотной стратегии бойцам удалось отбить первую атаку ВСУ. Во время второго нападения волгоградец приказал военнослужащим отступить, перед этим заминировав оставляемые позиции. После офицер вместе с бойцами пошёл в контратаку, чтобы вернуть опорный пункт, однако был тяжело ранен в голову и скончался в госпитале. Указом президента Владимира Путина Евгению Орлову присвоено звание Героя России посмертно.

Фото: региональное отделение фонда «Защитники Отчества»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.11.2025 19:00
Общество 27.11.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 18:22
Общество 27.11.2025 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 18:14
Общество 27.11.2025 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 17:42
Общество 27.11.2025 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 17:19
Общество 27.11.2025 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 15:59
Общество 27.11.2025 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 15:37
Общество 27.11.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 15:01
Общество 27.11.2025 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 13:36
Общество 27.11.2025 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 12:20
Общество 27.11.2025 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 09:21
Общество 27.11.2025 09:21
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 09:11
Общество 27.11.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 08:43
Общество 27.11.2025 08:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 08:20
Общество 27.11.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 07:50
Общество 27.11.2025 07:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:08
В Волгограде в вечерний час пик встало движение скоростного трамваяСмотреть фотографии
19:00
«По жетону он неживой»: «убитого» на СВО жителя Михайловки объявили дезертиромСмотреть фотографии
18:22
Победитель соревнований на Дону поймал щуку весом более 6 кгСмотреть фотографии
18:14
Вместе против коррупции: материалы ГУФССП легли в основу крупной выставки в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:42
Свыше 8 тыс. общедомовых чатов в МАХ открыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде улицу назовут в честь Героя России Евгения ОрловаСмотреть фотографии
17:17
«К такому не подготовишься»: ветераны СВО рассказывали о жестоких сражениях, страхе и спасении однополчанСмотреть фотографии
16:52
Волгоградцы завалили Банк России жалобами на блокировку картСмотреть фотографии
16:04
Какие покупки чаще всего оплачивают по QR-коду: топ-5 сегментовСмотреть фотографии
15:59
Волгоградские врачи спасли девушку с редким видом синдрома Гийена-БарреСмотреть фотографии
15:53
Билайн запустил мобильный интернет 4G в СНТ Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:48
Волгоградку осудили за обезображивание лица соседки в ссоре из-за громкой музыкиСмотреть фотографии
15:37
«Галя, ты неправа!»: юрист Денис Прозоров дал советы волгоградцам, как не стать жертвой «бабулинга»Смотреть фотографии
15:01
Приблудившийся кот занес во Фролово опасную инфекциюСмотреть фотографии
14:54
Волгоградская область побила прошлогодний рекорд по сбору бобовыхСмотреть фотографии
13:57
Стоимость метра в новостройках Волгограда перевалила за 117 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:36
Имя создательницы в СССР пенициллина присвоят новой зеленой зоне в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:33
В Волгограде 18-летняя три раза оказала услуги незнакомцу за 45 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде наградили лучших ученых в сфере науки и техникиСмотреть фотографии
12:12
СК: Слесарь пострадал, упав с ворот шлюза ВДСК в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
В Волгоградской области осудили за пьяные проделки ВольдемараСмотреть фотографии
10:58
«Всего переломало и порезало»: 18-летний житель Таганрога погиб при теракте ВСУ, спасая людейСмотреть фотографии
10:30
«Провианта достаточно»: в Волго-Донском канале готовят спецоперацию по вызволению сухогруза «Балахна»Смотреть фотографии
09:32
Пенсионер сгорел вместе с домом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:23
Двое мотоциклистов угодили в больницы после ДТП в Волжском и КамышинеСмотреть фотографии
09:21
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбит 1 БПЛАСмотреть фотографии
09:11
Мошенники просят оплатить волгоградцев налоги до 1 декабряСмотреть фотографии
08:49
Волгоградским «Магнитам» и «Пятерочкам» выдали предновогоднее предупреждениеСмотреть фотографии
08:43
Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
08:20
В МВД рассказали, как определить фейковые сообщения от ГосуслугСмотреть фотографии
 