



Каждый человек хочет жить и реализовывать свои права в государстве с развитой экономикой и демократическими институтами, где принятые законы одинаковы к исполнению для всех. Однако все страны затрагивает явление, тормозящее ключевые процессы, – коррупция. Она создает барьеры, разрушает развитие общества и государственные устои. Привлечь внимание к этой проблеме во всем мире призван Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается ежегодно 9 декабря.

Накануне этой даты сотрудники ГУФССП России по Волгоградской области презентовали крупную выставку, получившую название «Международная Борьба с коррупцией во все времена». Ее открытие состоялось сегодня, 27 ноября, на площадке интерактивного музея «Россия – моя история».





На открытие выставки, сообщает ИА «Высота 102», были приглашены сегодня сотрудники прокуратуры Волгоградской области, Следственного управления СК России по Волгоградской области, сотрудники регионального Главка МВД, а также студенты Волгоградского филиала РАНХиГС и технологического колледжа.

Открывая мероприятие, начальник отдела собственной безопасности ГУФССП России по Волгоградской области майор внутренней службы Алина Харитонова рассказала об истории развития механизмов и институтов противодействия коррупции в России, а также о мерах профилактики коррупционных правонарушений в Главном управлении, особо подчеркнув, что борьба с коррупцией является обязанностью каждого человека, а для государственного служащего – важнейшим направлением деятельности.





На уличных билбордах в Волгограде можно увидеть приглашение всех желающих посетить указанную выставку. В рамках указанного мероприятия на мультимедийных экранах размещена история развития антикоррупционных мер, принимаемых государствами всего мира, начиная от средневековья до современности.









Материалы выставки знакомят с системой мер, направленных на искоренение коррупции, рассказывают об ответственности за коррупционные преступления и о социальной опасности этого явления.









Вместе с тем, в рамках выставки, вновь назначенные сотрудники ГУФССП России по Волгоградской области, стаж работы которых в органах принудительного исполнения не превышает одного года и студенты РАНХиГС, Волгоградского технологического колледжа приняли участие в интеллектуальной игре по направлению противодействия коррупции, в ходе которой на практике применили знания, полученные после посещения выставки.









Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»