СК: Слесарь пострадал, упав с ворот шлюза ВДСК в Волгограде

Следователи выясняют обстоятельства получения травм 32-летним слесарем при ремонте ворот шлюза Волго-Донского судоходного канала в Волгограде. По предварительным данным, мужчина сорвался и упал.

Как сообщили в Западном МСУТ СК России, по данному факту в настоящее время волгоградским следственным отделом на транспорте проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Происшествие случилось днем 26 ноября.

- При производстве ремонтных работ на воротах, расположенных на нижней голове первого шлюза ФБУ «Администрация Волго-Дон» в Красноармейском районе Волгограда, 32-летний слесарь упал и получил телесные повреждения. Мужчина госпитализирован, - сообщили в следственном органе.

В рамках процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства, а также лица, ответственные за соблюдение правил охраны труда.

