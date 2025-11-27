Недавняя история, приключившаяся с предпринимателем из Волжского Волгоградской области, который стал жертвой уже получившей известность схемы под названием «бабулинг», успела облететь просторы Интернета и пополнила печальный перечень подобных дел.

Предприниматель Карен, купивший квартиру у пенсионерки, не может заселиться в свое жилье, так как женщина теперь утверждает, что стала жертвой мошенников, отдав им все деньги от продажи жилья. Пожилая дама хочет вернуть квартиру назад, правда, денег на выкуп своей же недвижимости у нового владельца у нее, понятно, уже нет.

Бабушка на «бирже»

О своих злоключениях Карен рассказал в одной из социальных сетей. Молодой мужчина приобрел квартиру на бульваре Профсоюзов в доме №16 у бабушки-«одуванчика». 71-летняя пенсионерка Галина рассказала мужчине трогательную историю, что ее родная сестра, которая живет в другом городе, умирает, и она едет за ней ухаживать, так как у нее ни детей, ни других родственников больше нет.

Идею озвучить именно такую легенду, как потом выяснилось, ей подкинули мошенники, которые обещали хороший заработок в виде дохода от криптовалюты. Уверяли, что всё сделают сами, а самой бабушке нужно было лишь продать квадратные метры, ещё немного одолжить у знакомых и по частям отдать деньги им. Якобы так она останется в «плюсе», но с деньгами остались только мошенники.

Когда пенсионерка поняла, что её «развели», она обратилась в полицию. Нового собственника, Карена, в квартиру женщина не пускает и пытается расторгнуть договор купли-продажи. При этом мужчина, как ему казалось, полностью обезопасил себя при покупке жилья – оформил сделку в банке и даже записал пенсионерку перед подписанием договора на видео, где женщина подтверждает, что не находится ни под каким влиянием. Однако под влиянием она все-таки находилась. Выяснилось также, что бабушка совсем не одинока, у нее есть дочь, которая также проживает в городе Волжском. Теперь Карен настоятельно просит дочку забрать к себе бабушку, чтобы не идти на крайние меры и не выпиливать двери в его собственной квартире, куда его не пускают.

Юристы Карена подготовили два иска в суд к пенсионерке. В свою очередь, дочь женщины заявила, что они с матерью будут биться за жилплощадь до конца. Но уже понятно, что разбирательства будут долгими.

Как обезопасить себя?

Карен попал в такую же ситуацию, в которой оказались тысячи обманутых добросовестных приобретателей жилья. Люди покупали квартиры у пенсионеров, которые затем заявляли, что продать недвижимость их заставили мошенники. В итоге суды становились на сторону несчастных бабушек, а добросовестные покупатели оставались ни с чем – и без денег, и без жилья. Так называемой «нулевой бабушкой» стала в России, напомним, известная певица Лариса Долина. Ее якобы обманули мошенники, заставив продать элитную недвижимость, что она и сделала. Теперь жилье вернули певице через суд, а покупательница потеряла деньги.

Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты всерьез опасаются, что данные прецеденты негативно повлияют на ситуацию на вторичном рынке жилья – многие уже сейчас боятся покупать квартиры, особенно у пожилых людей.

Бьют тревогу и юристы, которые с изумлением наблюдают, как по России идет волна возвратов проданного пенсионерами жилья. Якобы обманутый продавец часто обращается в суд с требованием признать сделку недействительной и в большинстве случаев суды встают на его сторону.

Вопрос о том, как обезопасить себя при покупке квартиры у пенсионеров, редакция V102.RU адресовала юристу. Денис Прозоров перечислил восемь простых вариантов.

- Чтобы минимизировать риски, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. В первую очередь надо изучить продавца и обстоятельства продажи жилья. Если собственник - пожилой человек, пообщайтесь с родственниками и заручитесь согласием близких пенсионеров. Кроме того, необходимо удостовериться в дееспособности продавца через соответствующие документы. Пусть близкие подтвердят, что сделка добровольна и осуществляется осознанно. Применение видеосъёмки в процессе переговоров и при оформлении сделки лишним не будет, - рассказывает юрист.

По словам Дениса Прозорова, также надо уточнить у продавца, собирается ли он приобретать другую недвижимость. В приоритете будет альтернативная сделка с одновременной покупкой другой недвижимости в собственность продавца.

Юрист обращает особое внимание: надо убедиться, что продавец действует сознательно – не выполняет инструкции Центрального Банка РФ, ФСБ, МВД и других государственных органов, силовых структур с целью выведения денег от продажи квартиры на «безопасный счет»

Нотариальное удостоверение договора поможет вам уменьшить риски. Именно нотариус проверит законность сделки и удостоверится, что обе стороны понимают последствия своего решения, и это является волеизъявлением обеих сторон. Нотариально заверенный договор снижает вероятность оспаривания сделки в будущем, уверен собеседник информагентства.

- Используйте безопасные формы расчетов по договору, такие как, банковский аккредитив, депозит у нотариуса. Скептически относитесь к срочной продаже со скидкой. Поверьте наличие объявлений о продаже объекта на сайтах продажи недвижимости и сроки их размещения, - продолжает юрист.

Все эти действия, считает Денис Прозоров, помогут минимизировать риски при покупке жилья.

К слову, для покупателей, которые стали жертвами вышеописанной схемы, появились и хорошие новости. Теперь суды выносят решения не только в пользу обманутых пенсионеров – есть уже и обратная судебная практика. Но надо ли говорить, сколько денег и нервов отберут у добросовестных приобретателей жилья судебные процессы. Так что лучше не доводить до этого дела, воспользовавшись советами специалистов.

