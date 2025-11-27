Пенсионер сгорел вместе с домом в Волгоградской области

Пожар, в котором погиб 73-летний мужчина, произошел рано утром 27 ноября в Волгоградской области. В рабочем поселке Рудня загорелся частный дом, в котором жил пенсионер. Вызов в оперативные службы поступил в 05:36 мск.

- В р.п.Рудня горел по всей площади деревянный частный дом размером 10х12 м. Подразделения 60-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06:15. К сожалению, погиб мужчина 1952 г.р., - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Спасти пострадавшего не удалось. Причины возгорания устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории.