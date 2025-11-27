«Провианта достаточно»: в Волго-Донском канале готовят спецоперацию по вызволению сухогруза «Балахна»

27 ноября в Волгоградской области предпримут попытку по вызволению сухогруза «Балахна», севшего на мель в акватории Карповского водохранилища Волго-Донского канала. По информации «Борской Судоходной Компании», владеющей кораблём, на выручку судну уже идёт буксир.

- Уверены, что сегодня экипаж продолжит движение по маршруту. Для этого к ним подходит буксир. Рассчитываем, что он будет на месте уже к 11:00 по московскому времени и поможет вытащить «Балахну» с мели, - рассказал редакции представитель организации.

Специалист также отметил, что ситуация хоть и неприятная, но излишне драматизировать её не стоит.

- Не знаю, откуда взялась информация про нехватку провианта, это, конечно, неправда. Запасов еды и воды у экипажа с избытком. На мель сухогруз сел во вторник, 25 ноября, отклонившись от фарватера. На этом участке он немного поворачивает, а судно продолжило идти прямо, угодив на мелководье.

Как ранее сообщала редакция, 26 ноября сухогруз посетили представители Южной транспортной прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что ситуация с застрявшим кораблём находится на контроле.

Отметим, судно «Балахна» было построено по проекту 21-89 в Словакии и изначально относилось к кораблям-рефрижераторам. Позже специалисты переоборудовали его в сухогруз. На текущий момент в открытых источниках указывается, что корабль приписан к Самаре. Во время злополучного рейса он осуществлял перевозку сельскохозяйственной продукции из Казани в Ростов на Дону.

Фото из архива ИА «Высота 102»