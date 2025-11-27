Происшествия

«Провианта достаточно»: в Волго-Донском канале готовят спецоперацию по вызволению сухогруза «Балахна»

Происшествия 27.11.2025 10:30
0
27.11.2025 10:30

27 ноября в Волгоградской области предпримут попытку по вызволению сухогруза «Балахна», севшего на мель в акватории Карповского водохранилища Волго-Донского канала. По информации «Борской Судоходной Компании», владеющей кораблём, на выручку судну уже идёт буксир.

- Уверены, что сегодня экипаж продолжит движение по маршруту. Для этого к ним подходит буксир. Рассчитываем, что он будет на месте уже к 11:00 по московскому времени и поможет вытащить «Балахну» с мели, - рассказал редакции представитель организации.

Специалист также отметил, что ситуация хоть и неприятная, но излишне драматизировать её не стоит.

- Не знаю, откуда взялась информация про нехватку провианта, это, конечно, неправда. Запасов еды и воды у экипажа с избытком. На мель сухогруз сел во вторник, 25 ноября, отклонившись от фарватера. На этом участке он немного поворачивает, а судно продолжило идти прямо, угодив на мелководье.

Как ранее сообщала редакция, 26 ноября сухогруз посетили представители Южной транспортной прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что ситуация с застрявшим кораблём находится на контроле.

Отметим, судно «Балахна» было построено по проекту 21-89 в Словакии и изначально относилось к кораблям-рефрижераторам. Позже специалисты переоборудовали его в сухогруз. На текущий момент в открытых источниках указывается, что корабль приписан к Самаре. Во время злополучного рейса он осуществлял перевозку сельскохозяйственной продукции из Казани в Ростов на Дону.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
27.11.2025 12:12
Происшествия 27.11.2025 12:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 10:58
Происшествия 27.11.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 10:30
Происшествия 27.11.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 09:32
Происшествия 27.11.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2025 09:23
Происшествия 27.11.2025 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.11.2025 20:24
Происшествия 26.11.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.11.2025 11:47
Происшествия 26.11.2025 11:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.11.2025 08:57
Происшествия 26.11.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.11.2025 17:29
Происшествия 25.11.2025 17:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.11.2025 10:32
Происшествия 25.11.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.11.2025 09:47
Происшествия 25.11.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.11.2025 08:14
Происшествия 25.11.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2025 15:54
Происшествия 24.11.2025 15:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2025 15:09
Происшествия 24.11.2025 15:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2025 11:03
Происшествия 24.11.2025 11:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:20
В Волгограде наградили лучших ученых в сфере науки и техникиСмотреть фотографии
12:12
СК: Слесарь пострадал, упав с ворот шлюза ВДСК в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
В Волгоградской области осудили за пьяные проделки ВольдемараСмотреть фотографии
10:58
«Всего переломало и порезало»: 18-летний житель Таганрога погиб при теракте ВСУ, спасая людейСмотреть фотографии
10:30
«Провианта достаточно»: в Волго-Донском канале готовят спецоперацию по вызволению сухогруза «Балахна»Смотреть фотографии
09:32
Пенсионер сгорел вместе с домом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:23
Двое мотоциклистов угодили в больницы после ДТП в Волжском и КамышинеСмотреть фотографии
09:21
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбит 1 БПЛАСмотреть фотографии
09:11
Мошенники просят оплатить волгоградцев налоги до 1 декабряСмотреть фотографии
08:49
Волгоградским «Магнитам» и «Пятерочкам» выдали предновогоднее предупреждениеСмотреть фотографии
08:43
Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
08:20
В МВД рассказали, как определить фейковые сообщения от ГосуслугСмотреть фотографии
07:50
Волгоградцам объяснили, как получить статус малоимущей семьиСмотреть фотографии
07:30
Хлеб и валидол становятся не по карману волгоградским пенсионерамСмотреть фотографии
07:08
Волгоградцам назвали отрасли с перспективами высокой зарплаты в 2026 годуСмотреть фотографии
06:50
В Волгоградской области продлили навигациюСмотреть фотографии
06:31
Копеечное снижение цен на АИ-92 заметили статистики на АЗС ВолгоградаСмотреть фотографии
06:20
Угроза беспилотной опасности действовала в Волгоградской области 7 часовСмотреть фотографии
05:52
Первый снег ожидают в Волгоградской области к концу неделиСмотреть фотографии
00:23
Воздушная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
22:43
Юлия Приклонская взяла на контроль ситуацию в волжском Доме ребенкаСмотреть фотографии
21:51
Под Волгоградом пострадавшая от укуса терьера взыскала компенсацию с соседкиСмотреть фотографии
21:13
Писатель и журналист Александр Рувинский скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:24
«Принять меры к задержанию»: солдат-срочник сбежал из воинской части в КамышинеСмотреть фотографии
19:54
Роскосмос сообщил о смерти инженера-конструктора Валериана СоболеваСмотреть фотографии
19:30
Под Волгоградом серийные воры вынесли из частных домов имущества на 5 млн рублейСмотреть фотографии
19:00
Волгоградцам напомнили о дедлайне по уплате имущественных налоговСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде коммерсанты оставили без тепла сотни животных в приюте: в чем причинаСмотреть фотографии
17:52
600 единиц оружия за три дня уничтожат в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:07
Центробанк: в Волгоградской области цены на бензин за год выросли почти на 12%Смотреть фотографии
 