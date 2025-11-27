Расследования

Волгоградку осудили за обезображивание лица соседки в ссоре из-за громкой музыки

Расследования 27.11.2025 15:48
0
27.11.2025 15:48


Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал местную жительницу Снежану виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей соседке в результате конфликта из-за громкой музыки. Приговором суда женщине назначено 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также она должна выплатить пострадавшей более 1,8 миллиона рублей в качестве возмещения вреда и моральной компенсации.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Снежана регулярно включала на всю громкость музыку, в том числе и ночью, что доставляло неудобство жителям многоквартирного дома. 

- Однажды одна из соседей обратилась лично к Снежане Е., поднявшись к ней домой, высказала свое недовольство по поводу ночного шума. Однако вместо адекватной реакции, подсудимая, раздраженная критическими замечаниями пострадавшей стороны, ответила агрессивно и применила физическое воздействие, - рассказали в облсуде.

Снежана ударила соседку в лицо так, что она упала на пол в подъезде. На этом агрессивная меломанка не остановилась и нанесла потерпевшей не менее 12 ударов кулаком  в лицо, шею и левую руку. Избитая женщина получила  тупую травму костей лицевого скелета с переломом сустава нижней челюсти, а также перелом зуба. Ее отбила от агрессивной Снежаны другая соседка, которая вышла в подъезд.

- В результате преступных действий Снежаны Е. потерпевшей причинены телесные повреждения, которые привели к неизгладимой посттравматической деформации лица и повлекли обезображивание её внешности, - говорится в материалах дела.

Подсудимая полностью признала вину. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, что в Волгоградской области ранее уже происходили жуткие конфликты из-за громкой музыки, которые приводили к тяжким последствиям. Так, в 2018 году житель Волжского Виталий Бельченко в упор расстрелял мужчину за громкую музыку. В апреле 2023 года на улице Библиотечной в Краснокотябрьском районе 17-летний школьник с топором напал на 40-летнюю волгоградку, которая просила его сделать музыку тише. Женщину госпитализировали с травмой головы.

Фото сгенерировано ИИ Шедеврум

