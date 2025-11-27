Победитель соревнований на Дону поймал щуку весом более 6 кг

В Волгоградской области назвали имена победителей соревнований по рыбалке, которые прошли на реке Дон в городе Серафимович. Участие в этом мероприятии приняли рыболовы-любители разного возраста и опыта.

Как сообщили в Цимлянском отделе рыбоохраны, самую большую щуку поймал Илья Дьяконов. Ее вес составил 6,12 кг. Второе и третье место разделили двое участников: Сергей Баранов выловил окуня на 270 граммов, а Николай Рябов щуку весом 270 граммов.





Призы также получили участники, победившие в номинациях «Самая маленькая/большая рыбка», «Самый юный рыбак/рыбачка» и «Самый опытный рыбак/рыбачка».

Организаторами соревнований выступили администрация Серафимовичского района, муниципального отделения «Движение первых», сотрудники Цимлянского отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Серафимовичский инспекторский участок ГИМС МЧС России и сотрудники природного парка «Усть-Медведицкий».





Фото: Цимлянского отдела рыбоохраны