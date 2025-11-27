«Всего переломало и порезало»: 18-летний житель Таганрога погиб при теракте ВСУ, спасая людей





В Таганроге Ростовской области во время массированной атаки украинских беспилотников погиб 18-летний Дмитрий Рядченко. Как сообщает Привет-Ростов, молодой человек пожертвовал своей жизнью ради спасения других людей.

– По словам матери Дмитрия Ольги, ночью, когда началась атака, ее сын возвращался с работы. Проходя мимо дома, в который попал беспилотник, он увидел пожар и сразу бросился помогать пострадавшим покинуть горящее помещение, – передает ростовское издание. – В какой-то момент рядом произошёл ещё один удар, и Дмитрий получил осколочные ранения.

К сожалению, полученные молодым человеком травмы не оставили ему ни единого шанса на выживание – он скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Страшную новость о гибели Дмитрия Ольга узнала от участкового, которому в тревоге позвонила в поисках сына.

– Посекло очень сильно. Всего переломало и порезало, – рассказала мать журналистам.

В семье, в которой вырос герой, пятеро детей. Дмитрий был самым младшим из них. Увлекался игрой на гитаре, работал разнорабочим и откладывал деньги на покупку машины. Родные описывают его как доброго и общительного человека, который, как оказалось, кроме прочего, не мог позволить себе пройти мимо чужой беды.

Дмитрий учился в металлургическом колледже. Его похороны пройдут в Таганроге сегодня, 27 ноября, – по роковому стечению обстоятельств в день рождения его родной сестры.

Напомним, теракт ВСУ был совершен в Таганроге в ночь с 24 на 25 ноября. В результате атаки беспилотниками погибли три человека.