В Волжском засняли момент столкновения автобуса с маршруткой на ул. Мира

27.11.2025 20:20
27 ноября в Волжском произошло странное ДТП с участием сразу двух автобусов. На территории 37-го микрорайона маршрутка не поделила проезжую часть с Volgabus. Столкновение засняла уличная камера видеонаблюдения.



Судя по опубликованным кадрам, утром в 08:59 маршрутка, совершив разворот у магазина «Пятёрочка» по адресу ул. Мира, д. 143, неожиданно поехала во встречном направлении движения и, поравнявшись с Volgabus по другую сторону дороги, попыталась совершить странный манёвр, в этот момент автобус также резко вывернул в направлении маршрутки. Столкновение не заставило себя ждать.

На некоторое время движение автомобилей по ул. Мира было осложнено.

Отметим, ДТП случилось у разворотного кольца маршрутов общественного транспорта №№ 2, 14, 6, 105, 260. Редакция уточняет обстоятельства аварии, а также информацию о пострадавших в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: POWERNET

21:09
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о туманах и гололёдеСмотреть фотографии
20:20
В Волжском засняли момент столкновения автобуса с маршруткой на ул. МираСмотреть фотографииCмотреть видео
19:08
В Волгограде в вечерний час пик встало движение скоростного трамваяСмотреть фотографии
19:00
«По жетону он неживой»: «убитого» на СВО жителя Михайловки объявили дезертиромСмотреть фотографии
18:22
Победитель соревнований на Дону поймал щуку весом более 6 кгСмотреть фотографии
18:14
Вместе против коррупции: материалы ГУФССП легли в основу крупной выставки в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:42
Свыше 8 тыс. общедомовых чатов в МАХ открыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде улицу назовут в честь Героя России Евгения ОрловаСмотреть фотографии
17:17
«К такому не подготовишься»: ветераны СВО рассказывали о жестоких сражениях, страхе и спасении однополчанСмотреть фотографии
16:52
Волгоградцы завалили Банк России жалобами на блокировку картСмотреть фотографии
16:04
Какие покупки чаще всего оплачивают по QR-коду: топ-5 сегментовСмотреть фотографии
15:59
Волгоградские врачи спасли девушку с редким видом синдрома Гийена-БарреСмотреть фотографии
15:53
Билайн запустил мобильный интернет 4G в СНТ Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:48
Волгоградку осудили за обезображивание лица соседки в ссоре из-за громкой музыкиСмотреть фотографии
15:37
«Галя, ты неправа!»: юрист Денис Прозоров дал советы волгоградцам, как не стать жертвой «бабулинга»Смотреть фотографии
15:01
Приблудившийся кот занес во Фролово опасную инфекциюСмотреть фотографии
14:54
Волгоградская область побила прошлогодний рекорд по сбору бобовыхСмотреть фотографии
13:57
Стоимость метра в новостройках Волгограда перевалила за 117 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:36
Имя создательницы в СССР пенициллина присвоят новой зеленой зоне в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:33
В Волгограде 18-летняя три раза оказала услуги незнакомцу за 45 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде наградили лучших ученых в сфере науки и техникиСмотреть фотографии
12:12
СК: Слесарь пострадал, упав с ворот шлюза ВДСК в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
В Волгоградской области осудили за пьяные проделки ВольдемараСмотреть фотографии
10:58
«Всего переломало и порезало»: 18-летний житель Таганрога погиб при теракте ВСУ, спасая людейСмотреть фотографии
10:30
«Провианта достаточно»: в Волго-Донском канале готовят спецоперацию по вызволению сухогруза «Балахна»Смотреть фотографии
09:32
Пенсионер сгорел вместе с домом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:23
Двое мотоциклистов угодили в больницы после ДТП в Волжском и КамышинеСмотреть фотографии
09:21
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбит 1 БПЛАСмотреть фотографии
09:11
Мошенники просят оплатить волгоградцев налоги до 1 декабряСмотреть фотографии
08:49
Волгоградским «Магнитам» и «Пятерочкам» выдали предновогоднее предупреждениеСмотреть фотографии
 