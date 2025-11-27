В Волжском засняли момент столкновения автобуса с маршруткой на ул. Мира





27 ноября в Волжском произошло странное ДТП с участием сразу двух автобусов. На территории 37-го микрорайона маршрутка не поделила проезжую часть с Volgabus. Столкновение засняла уличная камера видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, утром в 08:59 маршрутка, совершив разворот у магазина «Пятёрочка» по адресу ул. Мира, д. 143, неожиданно поехала во встречном направлении движения и, поравнявшись с Volgabus по другую сторону дороги, попыталась совершить странный манёвр, в этот момент автобус также резко вывернул в направлении маршрутки. Столкновение не заставило себя ждать.

На некоторое время движение автомобилей по ул. Мира было осложнено.

Отметим, ДТП случилось у разворотного кольца маршрутов общественного транспорта №№ 2, 14, 6, 105, 260. Редакция уточняет обстоятельства аварии, а также информацию о пострадавших в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: POWERNET