



Депутаты комитета Волгоградской гордумы по местному самоуправлению одобрили проект присвоения имени новой благоустроенной территории в Дзержинском районе известного микробиолога и эпидемиолога, создательницы советского пенициллина Зинаиды Ермольевой.

Как сообщает сетевое издание volganet.net, зеленая зона появится между улицами Космонавтов, Землячки и Расула Гамзатова. Инициаторами появления новой общественной территории стало ветеранское сообщество Волгограда и администрация Дзержинского района.

Комиссия по наименованию улично-дорожной сети и планировочной структуры города поддержало ходатайство. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании гордумы.

Справка. Родилась Зинаида Ермольева 14 октября 1897 года в хуторе Фролов Усть-Медведицкого округа области войска Донского (ныне город Фролово Волгоградской области) в многодетной семье.

С 1925 года Зинаида Ермольева возглавляла отдел биохимии микробов в Биохимическом институте Наркомздрава РСФСР. В 1939 году была командирована в Афганистан, где изобрела препарат, эффективность которого во время холерной эпидемии, а также при дифтерии и брюшном тифе, оказалась так высока, что за создание препарата Ермольева получила звание профессора.

В 1942 году впервые в СССР получила пенициллин (крустозин ВИЭМ) и активно участвовала в организации его промышленного производства в СССР. Это спасло жизни сотен тысяч советских солдат во время Великой Отечественной войны. В 1942 году, когда Сталинград стал прифронтовым пунктом для эвакуированных, была направлена в город для предотвращения заражения населения холерой. В осажденном Сталинграде Зинаида Ермольева провела полгода.

Зинаида Виссарионовна Ермольева открыла эру антибиотиков в отечественной медицине, заложила основы биотехнологии, создала научную школу. Заслуженный деятель науки удостоена Сталинской премии первой степени, двух орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знамени и многих других наград. В 2018 году Национальная академия микологии учредила медаль имени Зинаиды Ермольевой.

Фото: сайт Ростовского государственного медицинского университета.



