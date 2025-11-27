В Волгограде 18-летняя три раза оказала услуги незнакомцу за 45 тыс. рублей





В Волгограде 18-летняя студентка одного из учебных заведений обвиняется следователями СУ СК России в мошенничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского управления СКР, молодая особа согласилась за небольшие деньги передать преступникам деньги пенсионеров. За свои курьерские услуги она получила в общей сложности всего 45 тысяч рублей.

По информации официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Наталии Рудник, уголовное дело в отношении волгоградки расследовалось отделом по Центральному району города Волгограда. Девушке предъявили обвинение в совершении трёх эпизодов мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Сообщается, что в преступную связь с неизвестными студентка вступила, будучи еще 17-летней, в конце февраля 2025 года.

– Злоумышленник предложил ей выполнять функции так называемого «курьера» - забирать денежные средства у введённых в заблуждение граждан, под предлогом необходимости их декларирования. Обвиняемой направляли через мессенджер адреса и инструкции, куда необходимо прибыть и где забирать денежные средства, якобы предназначенные для налоговых органов, – рассказала представитель СУ СКР.

Первой жертвой студентки стала 28 мая 2025 года пенсионерка, которая передала ей 220 тысяч рублей. Получив деньги, доморощенная «представитель налоговой службы» перевела их через банкомат на электронный счёт соучастников, оставив себе 15 тысяч рублей в качестве «вознаграждения».

Через несколько дней, уже в июне, волгоградка получила ещё 420 тысяч рублей у двух жителей Волгограда, один из которых был пенсионером. За них она также получила получила по 15 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Волгограда.