Расследования

В Волгограде 18-летняя три раза оказала услуги незнакомцу за 45 тыс. рублей

Расследования 27.11.2025 13:33
0
27.11.2025 13:33


В Волгограде 18-летняя студентка одного из учебных заведений обвиняется следователями СУ СК России в мошенничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского управления СКР, молодая особа согласилась за небольшие деньги передать преступникам деньги пенсионеров. За свои курьерские услуги она получила в общей сложности всего 45 тысяч рублей.

По информации официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Наталии Рудник, уголовное дело в отношении волгоградки расследовалось отделом по Центральному району города Волгограда. Девушке предъявили обвинение в совершении трёх эпизодов мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Сообщается, что в преступную связь с неизвестными студентка вступила, будучи еще 17-летней, в конце февраля 2025 года.

– Злоумышленник предложил ей выполнять функции так называемого «курьера» - забирать денежные средства у введённых в заблуждение граждан, под предлогом необходимости их декларирования. Обвиняемой направляли через мессенджер адреса и инструкции, куда необходимо прибыть и где забирать денежные средства, якобы предназначенные для налоговых органов, – рассказала представитель СУ СКР.

Первой жертвой студентки стала 28 мая 2025 года пенсионерка, которая передала ей 220 тысяч рублей. Получив деньги, доморощенная «представитель налоговой службы» перевела их через банкомат на электронный счёт соучастников, оставив себе 15 тысяч рублей в качестве «вознаграждения».

Через несколько дней, уже в июне, волгоградка получила ещё 420 тысяч рублей у двух жителей Волгограда, один из которых был пенсионером. За них она также получила получила по 15 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Волгограда.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
27.11.2025 13:33
Расследования 27.11.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.11.2025 11:41
Расследования 27.11.2025 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.11.2025 19:30
Расследования 26.11.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.11.2025 17:52
Расследования 26.11.2025 17:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 21:26
Расследования 25.11.2025 21:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 19:27
Расследования 25.11.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 16:47
Расследования 25.11.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 16:10
Расследования 25.11.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 15:20
Расследования 25.11.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 10:19
Расследования 25.11.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 22:23
Расследования 24.11.2025 22:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 17:42
Расследования 24.11.2025 17:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 15:25
Расследования 24.11.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 14:39
Расследования 24.11.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 14:21
Расследования 24.11.2025 14:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:01
Приблудившийся кот занес во Фролово опасную инфекциюСмотреть фотографии
14:54
Волгоградская область побила прошлогодний рекорд по сбору бобовыхСмотреть фотографии
13:57
Стоимость метра в новостройках Волгограда перевалила за 117 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:36
Имя создательницы в СССР пенициллина присвоят новой зеленой зоне в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:33
В Волгограде 18-летняя три раза оказала услуги незнакомцу за 45 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде наградили лучших ученых в сфере науки и техникиСмотреть фотографии
12:12
СК: Слесарь пострадал, упав с ворот шлюза ВДСК в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
В Волгоградской области осудили за пьяные проделки ВольдемараСмотреть фотографии
10:58
«Всего переломало и порезало»: 18-летний житель Таганрога погиб при теракте ВСУ, спасая людейСмотреть фотографии
10:30
«Провианта достаточно»: в Волго-Донском канале готовят спецоперацию по вызволению сухогруза «Балахна»Смотреть фотографии
09:32
Пенсионер сгорел вместе с домом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:23
Двое мотоциклистов угодили в больницы после ДТП в Волжском и КамышинеСмотреть фотографии
09:21
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбит 1 БПЛАСмотреть фотографии
09:11
Мошенники просят оплатить волгоградцев налоги до 1 декабряСмотреть фотографии
08:49
Волгоградским «Магнитам» и «Пятерочкам» выдали предновогоднее предупреждениеСмотреть фотографии
08:43
Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
08:20
В МВД рассказали, как определить фейковые сообщения от ГосуслугСмотреть фотографии
07:50
Волгоградцам объяснили, как получить статус малоимущей семьиСмотреть фотографии
07:30
Хлеб и валидол становятся не по карману волгоградским пенсионерамСмотреть фотографии
07:08
Волгоградцам назвали отрасли с перспективами высокой зарплаты в 2026 годуСмотреть фотографии
06:50
В Волгоградской области продлили навигациюСмотреть фотографии
06:31
Копеечное снижение цен на АИ-92 заметили статистики на АЗС ВолгоградаСмотреть фотографии
06:20
Угроза беспилотной опасности действовала в Волгоградской области 7 часовСмотреть фотографии
05:52
Первый снег ожидают в Волгоградской области к концу неделиСмотреть фотографии
00:23
Воздушная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
22:43
Юлия Приклонская взяла на контроль ситуацию в волжском Доме ребенкаСмотреть фотографии
21:51
Под Волгоградом пострадавшая от укуса терьера взыскала компенсацию с соседкиСмотреть фотографии
21:13
Писатель и журналист Александр Рувинский скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:24
«Принять меры к задержанию»: солдат-срочник сбежал из воинской части в КамышинеСмотреть фотографии
19:54
Роскосмос сообщил о смерти инженера-конструктора Валериана СоболеваСмотреть фотографии
 