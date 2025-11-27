Волгоградские врачи спасли девушку с редким видом синдрома Гийена-Барре

В Волгограде врачи больницы №25 спасли девушку с серьезнейшим неврологическим заболеванием - редким вариантом синдрома Гийена-Барре, при котором иммунная система организма по ошибке атакует собственные периферические нервы.

Пациентка с острой воспалительной демиелинизирующей полинейропатией, известной как синдром Гийена-Барре, поступила в тяжелом состоянии в реанимационное отделение больницы.

- Незамедлительно началась интенсивная терапия, потребовавшая протезирования жизненно важных функций. Правильно выставленный диагноз, применение современных методик лечения в соответствии с клиническими рекомендациями помогли врачам-неврологам и реаниматологам ГУЗ «ГКБСМП №25» сохранить девушке жизнь, - рассказали в лечебном учреждении.

Такая болезнь, как отмечают специалисты, часто начинается остро, с прогрессирующей мышечной слабости, которая нарушает движения в конечностях, парализуя их, в том числе диафрагму и мышцы глотки, в связи с чем больной не может дышать и глотать. Именно в таком состоянии и находилась девушка, когда поступила к врачам.

После оказания экстренной помощи ее перевели в областную клиническую больницу №1, что стало вторым этапом выздоровления пациентки. В этом стационаре девушка также находилась в реанимации. Вскоре она смогла дышать сама, без поддержки кислородного аппарата. Потом ее перевели в общую палату.

Третий этап выздоровления - это реабилитация, в ходе которого девушка заново училась держать голов и ходить. На текущий момент пациентка уже полностью самостоятельно передвигается и готовится к выписке.