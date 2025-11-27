Общество

В МВД рассказали, как определить фейковые сообщения от Госуслуг

Общество 27.11.2025 08:20
0
27.11.2025 08:20


Одной из самых распространённых схем мошенничества является рассылка фейковых смс-сообщений якобы от Госуслуг. Как определить такие сообщения от уведомлений в портале — рассказали в МВД России. 

Как поясняют специалисты Киберполиции, настоящие уведомления от госуслуг поступают только с короткого номера 0919 или с буквенно-цифрового ID gosuslugi. Кроме того, официальные службы не отправляют сообщения в мессенджеры, только по смс.

Необходимо помнить, что у Госуслуг есть лишь два официальных номера: 8 (800) 100-70-10 и 115. Если предлагают позвонить по другому номеру, это обман. Госуслуги никогда не отправляют ссылки для входа или подтверждения данных.

Сообщения о «взломе» или «подозрительной активности» — это психологический прием мошенников. Чаще мошенники грешат также ошибками в орфографии и пунктуации. Официальные сообщения от сервиса же тщательно проверяются специалистами.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Лента новостей

10:30
В Волго-Донском канале готовятся начать спецоперацию по вызволению сухогруза «Балахна»Смотреть фотографии
09:32
Пенсионер сгорел вместе с домом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:23
Двое мотоциклистов угодили в больницы после ДТП в Волжском и КамышинеСмотреть фотографии
09:21
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбит 1 БПЛАСмотреть фотографии
09:11
Мошенники просят оплатить волгоградцев налоги до 1 декабряСмотреть фотографии
08:49
Волгоградским «Магнитам» и «Пятерочкам» выдали предновогоднее предупреждениеСмотреть фотографии
08:43
Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
08:20
В МВД рассказали, как определить фейковые сообщения от ГосуслугСмотреть фотографии
07:50
Волгоградцам объяснили, как получить статус малоимущей семьиСмотреть фотографии
07:30
Хлеб и валидол становятся не по карману волгоградским пенсионерамСмотреть фотографии
07:08
Волгоградцам назвали отрасли с перспективами высокой зарплаты в 2026 годуСмотреть фотографии
06:50
В Волгоградской области продлили навигациюСмотреть фотографии
06:31
Копеечное снижение цен на АИ-92 заметили статистики на АЗС ВолгоградаСмотреть фотографии
06:20
Угроза беспилотной опасности действовала в Волгоградской области 7 часовСмотреть фотографии
05:52
Первый снег ожидают в Волгоградской области к концу неделиСмотреть фотографии
00:23
Воздушная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
22:43
Юлия Приклонская взяла на контроль ситуацию в волжском Доме ребенкаСмотреть фотографии
21:51
Под Волгоградом пострадавшая от укуса терьера взыскала компенсацию с соседкиСмотреть фотографии
21:13
Писатель и журналист Александр Рувинский скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:24
«Принять меры к задержанию»: солдат-срочник сбежал из воинской части в КамышинеСмотреть фотографии
19:54
Роскосмос сообщил о смерти инженера-конструктора Валериана СоболеваСмотреть фотографии
19:30
Под Волгоградом серийные воры вынесли из частных домов имущества на 5 млн рублейСмотреть фотографии
19:00
Волгоградцам напомнили о дедлайне по уплате имущественных налоговСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде коммерсанты оставили без тепла сотни животных в приюте: в чем причинаСмотреть фотографии
17:52
600 единиц оружия за три дня уничтожат в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:07
Центробанк: в Волгоградской области цены на бензин за год выросли почти на 12%Смотреть фотографии
16:52
Ветераны СВО массово переобучаются на дроноводовСмотреть фотографии
16:50
Цены на яйца взвинтили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
В Волго-Донском канале сел на мель сухогруз «Балахна»Смотреть фотографии
16:33
Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к годуСмотреть фотографии
 