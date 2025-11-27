В МВД рассказали, как определить фейковые сообщения от Госуслуг





Одной из самых распространённых схем мошенничества является рассылка фейковых смс-сообщений якобы от Госуслуг. Как определить такие сообщения от уведомлений в портале — рассказали в МВД России.

Как поясняют специалисты Киберполиции, настоящие уведомления от госуслуг поступают только с короткого номера 0919 или с буквенно-цифрового ID gosuslugi. Кроме того, официальные службы не отправляют сообщения в мессенджеры, только по смс.

Необходимо помнить, что у Госуслуг есть лишь два официальных номера: 8 (800) 100-70-10 и 115. Если предлагают позвонить по другому номеру, это обман. Госуслуги никогда не отправляют ссылки для входа или подтверждения данных.

Сообщения о «взломе» или «подозрительной активности» — это психологический прием мошенников. Чаще мошенники грешат также ошибками в орфографии и пунктуации. Официальные сообщения от сервиса же тщательно проверяются специалистами.