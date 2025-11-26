Расследования

Под Волгоградом серийные воры вынесли из частных домов имущества на 5 млн рублей

Расследования 26.11.2025 19:30
В Волгоградской области задержаны уже трое подозреваемых в серии краж имущества из частных домовладений в Ленинске. Все они местные жители в возрасте 20, 23 и 25 лет, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Ранее, напомним, сообщалось о задержании двух молодых людей, которые проникали в жилые дома путем отжатия окон.

В настоящее время известно, что действовали они втроем.

- Полицейские выяснили, что в период времени с августа по ноябрь 2025 года мужчины выбирали время, когда жильцы отсутствовали и путем отжатия окон проникали в жилища. Похищали технику, деньги, вещи, часть из которых они реализовывали, остальное оставляли себе. В настоящее время установлены 10 потерпевших по данному делу, общая сумма причиненного им ущерба составила около 5 миллионов рублей, - рассказали в Главке.

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (Кража). Злоумышленники сознались в содеянном. Часть похищенного удалось вернуть. 

Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности указанных лиц совершению и других аналогичных преступлений.

Фото V102.RU (архив)

