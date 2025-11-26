Рыбак наткнулся на южной окраине Волгограда на зуб и кости мамонта





В волгоградский музей-заповедник «Старая Сарепта» поступил новый экспонат — зуб мамонта. Ценную находку обнаружил один из жителей Красноармейского района Волгограда.

Как рассказали в облкомкультуры, мужчина обнаружил внушительных размеров зуб и другие кости мамонта во время рыбалки. Также волгоградцем были найдены кости первобытного бизона.

Останки были отправлены позднее в музей, где специалисты провели реставрационные работы по их сохранности. Предположительно, кости и зуб принадлежат виду мамонта, который обитал в Европе и Западной Сибири около 100 тысяч лет назад.

Фото: комитет культуры Волгоградской области