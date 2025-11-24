В Волгограде мужчина выжил после нескольких ударов ножом в грудь





В Тракторозаводском районе Волгограда мужчина во время конфликта получил многочисленные ножевые ранения грудной клетки. Как сообщает ИА «Высота 102», оперативниками уже задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации полицейских, пострадавшему 37 лет и с нападавшим на него волгоградцем он состоит в приятельских отношениях. С места нападения израненный мужчина был доставлен в больницу – уже медики сообщили о пациенте в полицию.

– Задержанному 47 лет. По предварительным данным, накануне вечером мужчины распивали спиртные напитки, когда между ними возник словесный конфликт. Задержанный взял в руки нож и стал наносить многочисленные удары по телу потерпевшего, – сообщили в пресс-службе Главка МВД России. – Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Следователем ГУ МВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 47-летнему волгоградцу грозит до 10 лет лишения свободы.