Расследования

В Волгограде мужчина выжил после нескольких ударов ножом в грудь

Расследования 24.11.2025 17:42
0
24.11.2025 17:42


В Тракторозаводском районе Волгограда мужчина во время конфликта получил многочисленные ножевые ранения грудной клетки. Как сообщает ИА «Высота 102», оперативниками уже задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью.  

По информации полицейских, пострадавшему 37 лет и с нападавшим на него волгоградцем он состоит в приятельских отношениях. С места нападения израненный мужчина был доставлен в больницу – уже медики сообщили о пациенте в полицию. 

– Задержанному 47 лет. По предварительным данным, накануне вечером мужчины распивали спиртные напитки, когда между ними возник словесный конфликт. Задержанный взял в руки нож и стал наносить многочисленные удары по телу потерпевшего, – сообщили в пресс-службе Главка МВД России. – Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. 

Следователем ГУ МВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 47-летнему волгоградцу грозит до 10 лет лишения свободы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
24.11.2025 17:42
Расследования 24.11.2025 17:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 15:25
Расследования 24.11.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 14:39
Расследования 24.11.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 14:21
Расследования 24.11.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 13:04
Расследования 24.11.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 11:02
Расследования 24.11.2025 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 09:42
Расследования 24.11.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2025 14:42
Расследования 23.11.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2025 10:13
Расследования 23.11.2025 10:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 17:12
Расследования 21.11.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 15:49
Расследования 21.11.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 14:49
Расследования 21.11.2025 14:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 12:51
Расследования 21.11.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 11:45
Расследования 21.11.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 11:31
Расследования 21.11.2025 11:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:44
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Никиты СимонянаСмотреть фотографии
20:37
8786 болельщиков насчитали на матче «Ротора» и «Челябинска»Смотреть фотографии
20:00
Магнитная буря ударит по волгоградцам 25 ноябряСмотреть фотографии
19:19
На «Волгоград Арене» почтили память Никиты СимонянаСмотреть фотографии
19:07
Игроки «Ротора» вышли на матч с «Челябинском» в футболках с фамилиями мамСмотреть фотографии
18:46
Волгоградка лишилась «Лады» за 80 неоплаченных штрафаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
Серия ДТП спровоцировала 5-километровую пробку в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде путепровод на улице Рабоче-Крестьянской заработал в шесть полосСмотреть фотографии
17:46
Не всё так страшно? Экологи рассказали подробности «химатаки» в Волгограде недельной давностиСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде мужчина выжил после нескольких ударов ножом в грудьСмотреть фотографии
17:17
Правительство добавит бюджету Волгоградской области 686 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
Первые заморозки ожидают синоптики под Волгоградом в ночь на 25 ноябряСмотреть фотографии
16:57
«Норма» Винченцо Беллини с феноменальным успехом покорила сцену «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
16:27
В Волгограде скончалась известный невролог Вера РыбакСмотреть фотографии
16:09
Волгоградская студентка «спустила» 2 млн рублей сбережений отцаСмотреть фотографии
15:54
Под Волгоградом водителю школьного автобуса грозит до 5 лет тюрьмы за смертельное ДТПСмотреть фотографии
15:25
«Под пули могли попасть и люди»: жители Ерзовки требуют наказать стрелка за убийство собаки у магазинаСмотреть фотографии
15:09
Две фуры выгорели на трассах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:05
Чудо-лекарство создали ученые России из клеток человеческой кровиСмотреть фотографии
14:43
В Котово за фиктивный ремонт дороги осудили пособника мэра ЛесниченкоСмотреть фотографии
14:39
До 3,7 млн подписчиков выросла аудитория волгоградских госпабликовСмотреть фотографии
14:21
Дело об убийстве в Волгограде родственниц Шаляпина обрастает новыми подробностямиСмотреть фотографии
13:04
Какие фальшивые деньги чаще «гуляют» по рукам в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:13
В России планируют остановить ударный рост цен на топливоСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде прошел круглый стол о развитии рынка недвижимости регионаСмотреть фотографии
11:16
«Ротор» выразил соболезнования в связи со смертью Никиты СимонянаСмотреть фотографии
11:09
Аэропорт «Сталинград» номинирован на всероссийскую премиюСмотреть фотографии
11:03
В Волжском пожарные потушили возгорание в магазине «Магнит»Смотреть фотографии
11:02
Ушлый житель Дубовки идет под суд за попытку заработать на проблеме многодетного отцаСмотреть фотографии
10:51
Андрей Бочаров: в Волгоградской области завершено строительство и ремонт 181 объектаСмотреть фотографии
 