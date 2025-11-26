В Волго-Донском канале сел на мель сухогруз «Балахна»





В Калачёвском районе Волгоградской области сухогруз «Балахна» сел на мель в акватории Карповского водохранилища Волго-Донского канала. Происшествие случилось, когда судно перевозило сельскохозяйственную продукцию по маршруту из Казани в Ростов на Дону.

- Волгоградской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства. Выясняются обстоятельства происшедшего, - уточнили в надзорном ведомстве.

Согласно данным интернет-сервиса MarineTraffic, специализирующегося на отслеживании местонахождения грузовых судов, корабль «Балахна» сел на мель у берегового выступа в районе 66-го километра федеральной автомобильной трассы «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск», на территории Ильёвского сельского поселения ещё 24 ноября и с тех пор не может самостоятельно сдвинуться с места.

Ранее журналисты Shot сообщили, что припасы на судне ограничены и через несколько дней экипаж может остаться без провианта.

Судно «Балахна» изначально оно было построено по проекту 21-89 в Словакии и относилось к кораблям-рефрижераторам. Позже специалисты переоборудовали его в сухогруз. На текущий момент в открытых источниках указывается, что корабль приписан к Самаре.

Отметим, редакция пыталась уточнить обстоятельства произошедшего в администрации Волго-Донского канала, однако специалисты комментировать произошедшее, а также режим текущей работы канала в телефонном разговоре отказались, рекомендовав подготовить письменный запрос.

Фото из архива ИА «Высота 102»