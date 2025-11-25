Под Волгоградом строителя бракованных домов для переселенцев оштрафовали на 100 тысяч





Директор строительной фирмы, которая восемь лет назад возвела бракованные дома для жителей аварийного жилья в Калаче-на-Дону, выплатит 100 тысяч рублей за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело было возбуждено в отношении руководителя ООО «ГидроСпецПром» Айрапета Айрапетяна.

В службе судебных приставов на исполнении длительное время находилось решение арбитражного суда Волгоградской области о принудительном исполнении утвержденного судом мирового соглашения об устранении недостатков при строительстве ООО «ГидроСпецПром» возведенных жилых многоквартирных домов в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья.



Должник обязан был провести в двух многоквартирных домах ремонтные работы дымохода, отмостки фундамента, устранить недостатки в квартирах переселенцев в виде ям в полах, трещин на потолках, заменить установленные двери и окна с дефектами, устранить иные нарушения в рамках мирового соглашения, заключенного с городскими властями.



Однако решение суда он не исполнял. Приговором мирового судьи судебного участка №13 Калачевского судебного района Волгоградской области Айрапетян признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.



В настоящее время решение арбитражного суда Волгоградской области фактически исполнено, утверждают в надзорном органе.



Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о злоключениях жильцов домов, которые построил Айрапетян с многочисленными дефектами. Самое страшное, что из-за неправильно проведенной вентиляции над жильцами нависала угроза отравления угарным газом. Некоторые новоселы так и не решились въехать в опасное жилье. При этом городские власти долгое время закрывали глаза на эту проблему. Следственным отделом по Калачевскому району СУ СК РФ по Волгоградской области в январе 2025 года было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.





