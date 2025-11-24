Расследования

Бастрыкин подключился к расследованию убийства бабушки и тети Прохора Шаляпина

Расследования 24.11.2025 22:23
0
24.11.2025 22:23


Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства бабушки и тети певца Прохора Шаляпина. Как уточнили в пресс-службе центрального аппарата СК, Бастрыкин поручил доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах главе регионального управления Василию Семенову. 

Напомним, ранее Шаляпин заявил, что хотел бы, чтобы следствие установило и назвало имена преступников, которые убили в Волгограде в 1996 году его тетю и бабушку. Для этого нужно возобновить следствие, чего, по словам, артиста, очень сложно добиться. 

В убийстве родственниц Прохора Шаляпина был обвинен Алексей Лиманский, которому сейчас 52 года, но он избежал наказания за это преступление. Установлено, что он знал одну из своих жертв - тетю певца. В феврале 1996 года он проник в квартиру на улице Поддубного в Краснооктябрьском районе. В материалах дела указано, что у него «на почве личностных неприязненных отношений, возник преступный умысел, направленный на умышленное убийство». Лиманский расправился с 30-летней Ириной Нетаевой. Он зарезал женщину, а потом еще и выстрелил в нее. Также он расправился с 60-летней Людмилой Колесниковой - бабушкой певца. 

В органах прокуратуры в феврале 1996 года возбуждалось и расследовалось уголовное дело по факту убийства женщин по ст. 102 УК РСФСР. В мае того же года органами прокуратуры расследование приостановлено. 

В постановлении же Краснооктябрьского районного суда Волгограда о прекращении уголовного дела в отношении Лиманского фигурирует лишь один эпизод расправы – с тетей певца. 

В настоящее время в региональном следственном управлении расследуется уголовное дело по факту убийства 60-летней женщины. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
24.11.2025 22:23
Расследования 24.11.2025 22:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 17:42
Расследования 24.11.2025 17:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 15:25
Расследования 24.11.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 14:39
Расследования 24.11.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 14:21
Расследования 24.11.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 13:04
Расследования 24.11.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 11:02
Расследования 24.11.2025 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 09:42
Расследования 24.11.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2025 14:42
Расследования 23.11.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2025 10:13
Расследования 23.11.2025 10:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 17:12
Расследования 21.11.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 15:49
Расследования 21.11.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 14:49
Расследования 21.11.2025 14:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 12:51
Расследования 21.11.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 11:45
Расследования 21.11.2025 11:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:33
Гендиректор «Ротора» Андрей Кривов прокомментировал уход Дениса БояринцеваСмотреть фотографии
22:23
Бастрыкин подключился к расследованию убийства бабушки и тети Прохора ШаляпинаСмотреть фотографии
22:17
Стало известно, кто покинул «Ротор» вместе с Денисом БояринцевымСмотреть фотографии
22:07
Ростовчане воздвигнут в Волгограде постамент для «переезжающей» скульптуры ВучетичаСмотреть фотографии
21:16
Денис Бояринцев покинул пост главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
21:06
«Ротор» со счетом 0:2 проиграл «Челябинску» в последнем домашнем матче годаСмотреть фотографии
20:44
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Никиты СимонянаСмотреть фотографии
20:37
8786 болельщиков насчитали на матче «Ротора» и «Челябинска»Смотреть фотографии
20:00
Магнитная буря ударит по волгоградцам 25 ноябряСмотреть фотографии
19:19
На «Волгоград Арене» почтили память Никиты СимонянаСмотреть фотографии
19:07
Игроки «Ротора» вышли на матч с «Челябинском» в футболках с фамилиями мамСмотреть фотографии
18:46
Волгоградка лишилась «Лады» за 80 неоплаченных штрафаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
Серия ДТП спровоцировала 5-километровую пробку в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде путепровод на улице Рабоче-Крестьянской заработал в шесть полосСмотреть фотографии
17:46
Не всё так страшно? Экологи рассказали подробности «химатаки» в Волгограде недельной давностиСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде мужчина выжил после нескольких ударов ножом в грудьСмотреть фотографии
17:17
Правительство добавит бюджету Волгоградской области 686 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
Первые заморозки ожидают синоптики под Волгоградом в ночь на 25 ноябряСмотреть фотографии
16:57
«Норма» Винченцо Беллини с феноменальным успехом покорила сцену «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
16:27
В Волгограде скончалась известный невролог Вера РыбакСмотреть фотографии
16:09
Волгоградская студентка «спустила» 2 млн рублей сбережений отцаСмотреть фотографии
15:54
Под Волгоградом водителю школьного автобуса грозит до 5 лет тюрьмы за смертельное ДТПСмотреть фотографии
15:25
«Под пули могли попасть и люди»: жители Ерзовки требуют наказать стрелка за убийство собаки у магазинаСмотреть фотографии
15:09
Две фуры выгорели на трассах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:05
Чудо-лекарство создали ученые России из клеток человеческой кровиСмотреть фотографии
14:43
В Котово за фиктивный ремонт дороги осудили пособника мэра ЛесниченкоСмотреть фотографии
14:39
До 3,7 млн подписчиков выросла аудитория волгоградских госпабликовСмотреть фотографии
14:21
Дело об убийстве в Волгограде родственниц Шаляпина обрастает новыми подробностямиСмотреть фотографии
13:04
Какие фальшивые деньги чаще «гуляют» по рукам в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:13
В России планируют остановить ударный рост цен на топливоСмотреть фотографии
 