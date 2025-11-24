



Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства бабушки и тети певца Прохора Шаляпина. Как уточнили в пресс-службе центрального аппарата СК, Бастрыкин поручил доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах главе регионального управления Василию Семенову.

Напомним, ранее Шаляпин заявил, что хотел бы, чтобы следствие установило и назвало имена преступников, которые убили в Волгограде в 1996 году его тетю и бабушку. Для этого нужно возобновить следствие, чего, по словам, артиста, очень сложно добиться.

В убийстве родственниц Прохора Шаляпина был обвинен Алексей Лиманский, которому сейчас 52 года, но он избежал наказания за это преступление. Установлено, что он знал одну из своих жертв - тетю певца. В феврале 1996 года он проник в квартиру на улице Поддубного в Краснооктябрьском районе. В материалах дела указано, что у него «на почве личностных неприязненных отношений, возник преступный умысел, направленный на умышленное убийство». Лиманский расправился с 30-летней Ириной Нетаевой. Он зарезал женщину, а потом еще и выстрелил в нее. Также он расправился с 60-летней Людмилой Колесниковой - бабушкой певца.

В органах прокуратуры в феврале 1996 года возбуждалось и расследовалось уголовное дело по факту убийства женщин по ст. 102 УК РСФСР. В мае того же года органами прокуратуры расследование приостановлено.

В постановлении же Краснооктябрьского районного суда Волгограда о прекращении уголовного дела в отношении Лиманского фигурирует лишь один эпизод расправы – с тетей певца.

В настоящее время в региональном следственном управлении расследуется уголовное дело по факту убийства 60-летней женщины. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.