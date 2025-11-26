Общество

Село Волгоградской области изолировали из-за опасной инфекции

Общество 26.11.2025 10:25
В селе Бахтияровка Ленинского района Волгоградской области объявлен карантин из-за обнаруженной у КРС опасной инфекции. Как следует из сообщения облкомветеринарии, бруцеллез был выявлен на одном из личных подворий.

Неблагополучной зоной объявлена территория в радиусе 5 километров от очага заражения. В селе проведут необходимые мероприятия: поголовный клинический осмотр животных, у которых возьмут пробы крови, дезинфекцию, утилизацию трупов павших животных. А больных буренок отправят на убой. Запрещено будет также получать молоко даже от здоровых животных, находящихся в зоне карантина. Его будут уничтожать, предварительно подвергнув обеззараживанию.

Напомним, бруцеллез опасен не только для домашних животных, но и для человека. Им можно заразиться, употребив в пищу сырое молоко от больной коровы. Последние вспышки этого заболевания были зафиксированы в животноводческих хозяйствах в Городищенском районе в октябре 2025 года.

