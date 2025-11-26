Уборку кладбищ в Волгограде организуют за 9 млн рублей

Мусор на муниципальных кладбищах Волгограда в 2026 году, как и в предыдущие годы, будет убирать и вывозить привлеченная компания. Соответствующий электронный конкурс объявлен в Волгограде. Начальная стоимость контракта, который будет заключен на весь 2026 год, составляет чуть более 9 миллионов рублей.

Победителю торгов предстоит наводить порядок на 38 погостах, расположенных на территории Волгограда.

В перечень работ входит не только уборка и вывоз мусора, но механизированное подметание дорог с твердым покрытием летом и обработка противогололедными реагентами зимой. Договор также предусматривает скалывание наледи и уборку снега на дорожках и асфальтовых площадках, вывоз снега с территории кладбищ. Завоз песка и ручная уборка территорий также предусмотрена контрактом.

Услуги должны быть оказаны с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно.