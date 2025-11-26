



26 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни конструктора Валериана Марковича Соболева.

Глава региона подчеркнул, что жизнь и судьба легендарного ученого и руководителя важнейших для оборонного комплекса страны проектов неразрывно связаны со Сталинградом-Волгоградом.

Напомним, под руководством Валериана Соболева были созданы пусковые комплексы: «Луна», «Ока», «Темп-2с», «Пионер», «Тополь», «Искандер». Также н был доктором технических наук, профессором и заведующим кафедрой теоретической механики в Волгоградском Политехническом институте. Он запатентовал более 600 изобретений.

Прощание с Валерианом Марковичем состоится 29 ноября.

Фото из архива администрации Волгоградской области