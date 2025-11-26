600 единиц оружия за три дня уничтожат в Волгограде

Сотрудники Росгвардии приступили к утилизации крупной партии оружия, изъятого у населения в Волгоградской области. Смертоносные устройства и патроны жители региона также сдавали правоохранителям добровольно.

- На сегодняшний момент территориальные органы МВД России по Волгоградской области передали более 6 тысяч единиц оружия и патронов к ним. За три дня, специально созданная комиссия Управления утилизирует 600 единиц оружия, - сообщили в управлении.





В текущем году в территориальном органе Росгвардии была оборудована и введена в эксплуатацию мастерская контейнерного типа, оснащенная современным оборудованием по уничтожению стрелкового оружия. Утилизацией оружия занимается специально созданная комиссия.

Оружие, которое могут использовать для противодействия БПЛА, переданы росгвардейцами в подразделения Минобороны РФ.





- В результате проведенной работы по отбору и сдаче гладкоствольного оружия 12 калибра, зарекомендовавшего себя в эффективном противодействии БПЛА противника передали около 500 единиц оружия подразделениям Министерства обороны, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО, - сообщил заместитель начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области полковник полиции Андрей Пономарев.

Согласно федеральному законодательству, изъятое или сданное оружие и патроны к нему обращаются в собственность РФ и уничтожаются в утвержденном порядке, а также могут передаваться в иные государственные военизированные организации.

Фото: Управления Росгвардии по Волгоградской области