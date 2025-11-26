Расследования

600 единиц оружия за три дня уничтожат в Волгограде

Расследования 26.11.2025 17:52
0
26.11.2025 17:52


Сотрудники Росгвардии приступили к утилизации крупной партии оружия, изъятого у населения в Волгоградской области. Смертоносные устройства и патроны жители региона также сдавали правоохранителям добровольно.

- На сегодняшний момент территориальные органы МВД России по Волгоградской области передали более 6 тысяч единиц оружия и патронов к ним. За три дня, специально созданная комиссия Управления утилизирует 600 единиц оружия, - сообщили в управлении.


В текущем году в территориальном органе Росгвардии была оборудована и введена в эксплуатацию мастерская контейнерного типа, оснащенная современным оборудованием по уничтожению стрелкового оружия. Утилизацией оружия занимается специально созданная комиссия.

Оружие, которое могут использовать для противодействия БПЛА, переданы росгвардейцами в подразделения Минобороны РФ.  


- В результате проведенной работы по отбору и сдаче гладкоствольного оружия 12 калибра, зарекомендовавшего себя в эффективном противодействии БПЛА противника передали около 500 единиц оружия подразделениям Министерства обороны, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО, - сообщил заместитель начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области полковник полиции Андрей Пономарев.

Согласно федеральному законодательству, изъятое или сданное оружие и патроны к нему обращаются в собственность РФ и уничтожаются в утвержденном порядке, а также могут передаваться в иные государственные военизированные организации. 

Фото: Управления Росгвардии по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
26.11.2025 17:52
Расследования 26.11.2025 17:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 21:26
Расследования 25.11.2025 21:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 19:27
Расследования 25.11.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 16:47
Расследования 25.11.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 16:10
Расследования 25.11.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 15:20
Расследования 25.11.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 10:19
Расследования 25.11.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 22:23
Расследования 24.11.2025 22:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 17:42
Расследования 24.11.2025 17:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 15:25
Расследования 24.11.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 14:39
Расследования 24.11.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 14:21
Расследования 24.11.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 13:04
Расследования 24.11.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 11:02
Расследования 24.11.2025 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2025 14:42
Расследования 23.11.2025 14:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:00
Волгоградцам напомнили о дедлайне по уплате имущественных налоговСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде коммерсанты оставили без тепла сотни животных в приюте: в чем причинаСмотреть фотографии
17:52
600 единиц оружия за три дня уничтожат в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:07
Центробанк: в Волгоградской области цены на бензин за год выросли почти на 12%Смотреть фотографии
16:52
Ветераны СВО массово переобучаются на дроноводовСмотреть фотографии
16:50
Цены на яйца взвинтили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
В Волго-Донском канале сел на мель сухогруз «Балахна»Смотреть фотографии
16:33
Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к годуСмотреть фотографии
15:19
В аэропорту Волгограда заработали питьевые фонтанчикиСмотреть фотографии
14:49
«Красный октябрь» отметил 127-летие чествованием заводчанСмотреть фотографии
14:49
Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года в РоссииСмотреть фотографии
14:45
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Валериана СоболеваСмотреть фотографии
13:58
В России предложили ввести минимальный размер алиментовСмотреть фотографии
13:47
Уборку кладбищ в Волгограде организуют за 9 млн рублейСмотреть фотографии
13:46
Рыбак наткнулся на южной окраине Волгограда на зуб и кости мамонтаСмотреть фотографии
13:27
Волгоградкам рассказали, как досрочно выйти на пенсиюСмотреть фотографии
12:56
Бочаров подводит итоги сельскохозяйственного года на встрече с аграриямиСмотреть фотографии
12:42
«Поступили по-мужски»: бойцы СВО вступились за камышинских курсантов, отчисляемых за драку с мигрантамиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Голубей-биодронов могут начать применять в России для спецзаданийСмотреть фотографии
12:11
Аналитики назвали лидера рынка частных LTE сетейСмотреть фотографии
12:04
Защитник «Ротора» Максим Храмцов получил травму в матче с «Челябинском» Смотреть фотографии
11:47
В Волгограде иномарка врезалась в дом, есть пострадавшийСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде оправдали осужденного сотрудника Росреестра: он вернулся на работуСмотреть фотографии
10:37
В Волжском вырастут «магические сугробы» с QR-кодамиСмотреть фотографии
10:25
Село Волгоградской области изолировали из-за опасной инфекцииСмотреть фотографии
10:23
СК: в рехабе ростовской активистки Хоботовой пытали подростковСмотреть фотографии
10:07
Сервис, где можно договориться: 5 причин поехать с DriveeСмотреть фотографии
10:05
Волгоград направляет бойцам СВО 40 комплектов для электромотоцикловСмотреть фотографии
09:36
Создатель «Тополя» и «Искандера» Валериан Соболев скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:20
Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в «Пятёрочке»Смотреть фотографии
 