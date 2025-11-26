Общество

Волгоградцам напомнили о дедлайне по уплате имущественных налогов

Общество 26.11.2025 19:00
0
26.11.2025 19:00


1 декабря 2025 года истекает срок уплаты физическими лицами имущественных налогов и НДФЛ по налоговому уведомлению. В УФНС России по Волгоградской области напоминает, что налоги, указанные в направленных жителям региона уведомлениях, необходимо оплатить не позднее этой даты.

Начиная со второго декабря, неуплаченная сумма налога автоматически становится недоимкой, на которую ежедневно начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка России. Кроме того, в отношении должника могут приниматься меры принудительного взыскания задолженности в судебном порядке.

Важно отметить, что отсутствие уведомления об уплате налога не освобождает налогоплательщика от обязанности уплаты налогов. При неполучении налогового уведомления налогоплательщику необходимо обратиться за платежными документами в любую налоговую инспекцию или отделение МФЦ. Напомним, что 27 ноября с 9.00 до 20.00 во всех инспекциях Волгоградской области пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.

Пользователи интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» получили уведомления в электронном виде. Налогоплательщики, осуществляющие вход в сервис с помощью учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг, также становятся участниками электронного документооборота и получают налоговые уведомления в электронном виде.

Уплатить налоги можно с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», а также через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг и мобильных приложениях банков. При наличии налогового уведомления на бумажном носителе уплатить налоги можно в банкоматах, отделениях банков и почты России.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.11.2025 21:13
Общество 26.11.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 19:54
Общество 26.11.2025 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 19:00
Общество 26.11.2025 19:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.11.2025 18:34
Общество 26.11.2025 18:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 17:07
Общество 26.11.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 16:52
Общество 26.11.2025 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 16:50
Общество 26.11.2025 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 16:36
Общество 26.11.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 15:19
Общество 26.11.2025 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 14:45
Общество 26.11.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 13:47
Общество 26.11.2025 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 13:46
Общество 26.11.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 13:27
Общество 26.11.2025 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 12:42
Общество 26.11.2025 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 11:28
Общество 26.11.2025 11:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:13
Писатель и журналист Александр Рувинский скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:24
«Принять меры к задержанию»: солдат-срочник сбежал из воинской части в КамышинеСмотреть фотографии
19:54
Роскосмос сообщил о смерти инженера-конструктора Валериана СоболеваСмотреть фотографии
19:30
Под Волгоградом серийные воры вынесли из частных домов имущества на 5 млн рублейСмотреть фотографии
19:00
Волгоградцам напомнили о дедлайне по уплате имущественных налоговСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде коммерсанты оставили без тепла сотни животных в приюте: в чем причинаСмотреть фотографии
17:52
600 единиц оружия за три дня уничтожат в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:07
Центробанк: в Волгоградской области цены на бензин за год выросли почти на 12%Смотреть фотографии
16:52
Ветераны СВО массово переобучаются на дроноводовСмотреть фотографии
16:50
Цены на яйца взвинтили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
В Волго-Донском канале сел на мель сухогруз «Балахна»Смотреть фотографии
16:33
Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к годуСмотреть фотографии
15:19
В аэропорту Волгограда заработали питьевые фонтанчикиСмотреть фотографии
14:49
«Красный октябрь» отметил 127-летие чествованием заводчанСмотреть фотографии
14:49
Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года в РоссииСмотреть фотографии
14:45
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Валериана СоболеваСмотреть фотографии
13:58
В России предложили ввести минимальный размер алиментовСмотреть фотографии
13:47
Уборку кладбищ в Волгограде организуют за 9 млн рублейСмотреть фотографии
13:46
Рыбак наткнулся на южной окраине Волгограда на зуб и кости мамонтаСмотреть фотографии
13:27
Волгоградкам рассказали, как досрочно выйти на пенсиюСмотреть фотографии
12:56
Бочаров подводит итоги сельскохозяйственного года на встрече с аграриямиСмотреть фотографии
12:42
«Поступили по-мужски»: бойцы СВО вступились за камышинских курсантов, отчисляемых за драку с мигрантамиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Голубей-биодронов могут начать применять в России для спецзаданийСмотреть фотографии
12:11
Аналитики назвали лидера рынка частных LTE сетейСмотреть фотографии
12:04
Защитник «Ротора» Максим Храмцов получил травму в матче с «Челябинском» Смотреть фотографии
11:47
В Волгограде иномарка врезалась в дом, есть пострадавшийСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде оправдали осужденного сотрудника Росреестра: он вернулся на работуСмотреть фотографии
10:37
В Волжском вырастут «магические сугробы» с QR-кодамиСмотреть фотографии
10:25
Село Волгоградской области изолировали из-за опасной инфекцииСмотреть фотографии
10:23
СК: в рехабе ростовской активистки Хоботовой пытали подростковСмотреть фотографии
 