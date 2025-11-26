Волгоградцам напомнили о дедлайне по уплате имущественных налогов

1 декабря 2025 года истекает срок уплаты физическими лицами имущественных налогов и НДФЛ по налоговому уведомлению. В УФНС России по Волгоградской области напоминает, что налоги, указанные в направленных жителям региона уведомлениях, необходимо оплатить не позднее этой даты.

Начиная со второго декабря, неуплаченная сумма налога автоматически становится недоимкой, на которую ежедневно начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка России. Кроме того, в отношении должника могут приниматься меры принудительного взыскания задолженности в судебном порядке.

Важно отметить, что отсутствие уведомления об уплате налога не освобождает налогоплательщика от обязанности уплаты налогов. При неполучении налогового уведомления налогоплательщику необходимо обратиться за платежными документами в любую налоговую инспекцию или отделение МФЦ. Напомним, что 27 ноября с 9.00 до 20.00 во всех инспекциях Волгоградской области пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.

Пользователи интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» получили уведомления в электронном виде. Налогоплательщики, осуществляющие вход в сервис с помощью учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг, также становятся участниками электронного документооборота и получают налоговые уведомления в электронном виде.

Уплатить налоги можно с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», а также через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг и мобильных приложениях банков. При наличии налогового уведомления на бумажном носителе уплатить налоги можно в банкоматах, отделениях банков и почты России.