До 3,7 млн подписчиков выросла аудитория волгоградских госпабликов





В Волгоградской области продолжается активное развитие госпабликов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Олега Егорушина, количество подписчиков сообществ госорганов и учреждений региона в социальных сетях выросло до 3 700 000 человек.

По данным ЦУР, на сегодня в Волгоградской области создано более 5600 официальных страниц органов власти и подведомственных им учреждений. Госпаблики предоставляют жителям региона доступ к информации о новых законах, городских мероприятиях, а также о видах социальной помощи. Развиваются паблики и за счет прямой связи волгоградцев с представителями органов власти и бюджетных учреждений – за качеством коммуникации в комментариях следят специалисты ЦУР, обучившие за пять лет работы 6,5 тысячи специалистов.

– Госпаблики позволяют более оперативно решать возникающие у граждан вопросы, это удобная площадка для диалога людей с органами власти, – подчеркивает Олег Егорушин.

Напомним, ЦУР Волгоградской области в ноябре отметил пять лет со дня основания. О необходимости учитывать мнение жителей при решении долгосрочных стратегических задач социально-экономического развития региона неоднократно говорил губернатор Андрей Бочаров.