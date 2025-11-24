Расследования

До 3,7 млн подписчиков выросла аудитория волгоградских госпабликов

24.11.2025 14:39
24.11.2025 14:39


В Волгоградской области продолжается активное развитие госпабликов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Олега Егорушина, количество подписчиков сообществ госорганов и учреждений региона в социальных сетях выросло до 3 700 000 человек.

По данным ЦУР, на сегодня в Волгоградской области создано более 5600 официальных страниц органов власти и подведомственных им учреждений. Госпаблики предоставляют жителям региона доступ к информации о новых законах, городских мероприятиях, а также о видах социальной помощи. Развиваются паблики и за счет прямой связи волгоградцев с представителями органов власти и бюджетных учреждений – за качеством коммуникации в комментариях следят специалисты ЦУР, обучившие за пять лет работы 6,5 тысячи специалистов.

– Госпаблики позволяют более оперативно решать возникающие у граждан вопросы, это удобная площадка для диалога людей с органами власти, – подчеркивает Олег Егорушин. 

Напомним, ЦУР Волгоградской области в ноябре отметил пять лет со дня основания. О необходимости учитывать мнение жителей при решении долгосрочных стратегических задач социально-экономического развития региона неоднократно говорил губернатор Андрей Бочаров.

17:17
Правительство добавит бюджету Волгоградской области 686 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
Первые заморозки ожидают синоптики под Волгоградом в ночь на 25 ноябряСмотреть фотографии
16:57
«Норма» Винченцо Беллини с феноменальным успехом покорила сцену «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
16:27
В Волгограде скончалась известный невролог Вера РыбакСмотреть фотографии
16:16
«Твой ход, Антивирус»: «Ростелеком» организовал кибертурнир для школьников ВолгоградаСмотреть фотографии
16:09
Волгоградская студентка «спустила» 2 млн рублей сбережений отцаСмотреть фотографии
15:54
Под Волгоградом водителю школьного автобуса грозит до 5 лет тюрьмы за смертельное ДТПСмотреть фотографии
15:25
«Под пули могли попасть и люди»: жители Ерзовки требуют наказать стрелка за убийство собаки у магазинаСмотреть фотографии
15:09
Две фуры выгорели на трассах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:05
Чудо-лекарство создали ученые России из клеток человеческой кровиСмотреть фотографии
14:43
В Котово за фиктивный ремонт дороги осудили пособника мэра ЛесниченкоСмотреть фотографии
14:39
До 3,7 млн подписчиков выросла аудитория волгоградских госпабликовСмотреть фотографии
14:21
Дело об убийстве в Волгограде родственниц Шаляпина обрастает новыми подробностямиСмотреть фотографии
13:04
Какие фальшивые деньги чаще «гуляют» по рукам в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:48
В России пройдет вебинар для специалистов сферы информационных технологийСмотреть фотографии
12:13
В России планируют остановить ударный рост цен на топливоСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде прошел круглый стол о развитии рынка недвижимости регионаСмотреть фотографии
11:16
«Ротор» выразил соболезнования в связи со смертью Никиты СимонянаСмотреть фотографии
11:09
Аэропорт «Сталинград» номинирован на всероссийскую премиюСмотреть фотографии
11:03
В Волжском пожарные потушили возгорание в магазине «Магнит»Смотреть фотографии
11:02
Ушлый житель Дубовки идет под суд за попытку заработать на проблеме многодетного отцаСмотреть фотографии
10:51
Андрей Бочаров: в Волгоградской области завершено строительство и ремонт 181 объектаСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде авто с подростками протаранило павильон на ул. КачинцевСмотреть фотографии
10:19
Экологи ищут причину жуткой вони в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
ТРЦ «Парк Хаус»: место, где шопинг встречается с впечатлениямиСмотреть фотографии
09:42
Член этнической ОПГ осужден за вымогательство денег у волгоградской медсестрыСмотреть фотографии
09:29
Волгоградцам напомнили о «белом списке» сайтов при отсутствии интернетаСмотреть фотографии
09:06
Готовьте денежки: новые платные парковки в Волгограде заработают с 1 декабряСмотреть фотографии
08:53
Жуткая вонь 24 ноября вновь накрыла ВолгоградСмотреть фотографии
08:14
Дебют в родных стенах: в Волгограде определились победители чемпионата РФ по сквошуСмотреть фотографии
 