Статистики сравнили стоимость проезда в Волгограде, Ростове и Астрахани

25.11.2025 15:20
В Волгоградской области на конец 2024 года протяженность автомобильных дорог общего пользования составила 45,4 тыс. км, увеличившись на 3,6% по сравнению с 2023 годом. Такие данные о ситуации в дорожной отрасли и в сфере пассажирского транспорта опубликовал Волгоградстат. На долю федеральных дорог приходится 2,6%, региональных – 21,2%, местных – 76,2% от всей протяженности дорог общего пользования.

Количество подвижного состава, работающего на маршрутах регулярных перевозок, в 2024 году составило 2526 единиц.

Пассажирским транспортом общего пользования – трамвайным, троллейбусным, автобусным, электробусным – в 2024 году перевезено 160,1 млн человек, пассажирооборот составил 1562,2 млн пассажиро-километров.

В то же время объем платных транспортных услуг населению составил в прошлом году 30,3 миллиарда рублей, что 8,7% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

В Волгоградстате также сравнили стоимость проезда в трех городах, являющихся столицами областных центров, – в Ростове-на-Дону, Астрахани и Волгограде. Так, в Ростове стоимость проезда в общественном транспорте по транспортной карте на 1 ноября 2025 года составляла 34 рубля, по банковской карте – 36, а за наличные – 39 рублей. 

В Астрахани проезд по транспортной карте обойдется в 35 рублей, а по банковской и за наличные – в 45.

В Волгограде поездка в общественном транспорте обойдется по транспортной карте в 32 рубля, по банковской – в 38 рублей, а за наличные – в 40. 


Лента новостей

17:02
Вратарь «Ротора» Никита Чагров сыграет за сборную ФНЛ против команды МедиалигиСмотреть фотографии
16:58
Жителей Волжского навсегда освободили от платы за капремонтСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде вынесли приговор за аферу с инвестициями в Крымский мостСмотреть фотографии
16:32
Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиковСмотреть фотографии
16:10
Рост доходов и инвестиции: ревизоры КСП оценили бюджет Волгоградской области на предстоящую трёхлеткуСмотреть фотографии
15:57
В ЦПКиО Волгограда заработает почта Деда МорозаСмотреть фотографии
15:49
В регионе России создают спецгруппы для охраны заводов от дронов ВСУСмотреть фотографии
15:26
Под Волгоградом суд обязал чиновников обустроить 164 контейнерных площадкиСмотреть фотографии
15:20
Статистики сравнили стоимость проезда в Волгограде, Ростове и АстраханиСмотреть фотографии
14:46
СФР ввел QR-коды для всех волгоградских пенсионеровСмотреть фотографии
14:23
Таможня продлила рабочую неделю для волгоградцев перед повышением ставок утильсбораСмотреть фотографии
14:19
Тело охранника нашли у «ВолгаМолла» в ВолжскомСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде и Калаче-на-Дону расселят первые 18 аварийных домов по новой программеСмотреть фотографии
13:12
Денис Бояринцев: «"Ротор" и Волгоград навсегда в моём сердце»Смотреть фотографии
12:57
Футбольный вечер, который потряс «Ротор» и болельщиков: смотрим, как это былоСмотреть фотографии
12:34
Устроившую ночные танцы в Волжском компанию бородачей задержала полицияСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
Новый рекорд установлен на волгоградском «Балу хризантем»Смотреть фотографии
12:15
В Михайловке подвергшаяся травле одноклассников девочка ушла из школыСмотреть фотографии
11:59
На юге Волгограда натянут «шубу» на 900 метров теплосетейСмотреть фотографии
10:52
Суд в Городище отправил экс-замглавы района Торгашина на 3 года в колониюСмотреть фотографии
10:32
Под Волгоградом «Газель» протаранила «Ниву» на региональной трассеСмотреть фотографии
10:21
Химозная вонь добралась до Михайловки под Волгоградом 25 ноябряСмотреть фотографии
10:19
Пенсионерку в Волжском осудили за разорванное её собакой лицо ребенкуСмотреть фотографии
10:15
Волгоградские несушки перевыполнили план по яйцамСмотреть фотографии
10:10
Валерий Бурлаченко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
09:47
В Городище две фугасные авиабомбы нашли у частного домаСмотреть фотографии
09:12
Волгоградцам предлагают платно привиться от КВЭСмотреть фотографии
08:37
Власти Камышина возьмут в кредит 150 млн рублей на финансирование бюджетаСмотреть фотографии
08:14
Минобороны за ночь сбило 249 украинских БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
08:11
Респираторный микоплазмоз заставляет волгоградцев кашлять месяцамиСмотреть фотографии
 