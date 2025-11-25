Статистики сравнили стоимость проезда в Волгограде, Ростове и Астрахани





В Волгоградской области на конец 2024 года протяженность автомобильных дорог общего пользования составила 45,4 тыс. км, увеличившись на 3,6% по сравнению с 2023 годом. Такие данные о ситуации в дорожной отрасли и в сфере пассажирского транспорта опубликовал Волгоградстат. На долю федеральных дорог приходится 2,6%, региональных – 21,2%, местных – 76,2% от всей протяженности дорог общего пользования.

Количество подвижного состава, работающего на маршрутах регулярных перевозок, в 2024 году составило 2526 единиц.

Пассажирским транспортом общего пользования – трамвайным, троллейбусным, автобусным, электробусным – в 2024 году перевезено 160,1 млн человек, пассажирооборот составил 1562,2 млн пассажиро-километров.

В то же время объем платных транспортных услуг населению составил в прошлом году 30,3 миллиарда рублей, что 8,7% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В Волгоградстате также сравнили стоимость проезда в трех городах, являющихся столицами областных центров, – в Ростове-на-Дону, Астрахани и Волгограде. Так, в Ростове стоимость проезда в общественном транспорте по транспортной карте на 1 ноября 2025 года составляла 34 рубля, по банковской карте – 36, а за наличные – 39 рублей.

В Астрахани проезд по транспортной карте обойдется в 35 рублей, а по банковской и за наличные – в 45.

В Волгограде поездка в общественном транспорте обойдется по транспортной карте в 32 рубля, по банковской – в 38 рублей, а за наличные – в 40.



