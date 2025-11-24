«Под пули могли попасть и люди»: жители Ерзовки требуют наказать стрелка за убийство собаки у магазина

Жители рабочего поселка Ерзовка в Волгоградской области возмущены жестокой расправой стрелка над 8-месячным щенком в центре населенного пункта. Злоумышленник убил животное выстрелом в голову на глазах многочисленных очевидцев. Шокированные этим происшествием люди написали заявление в полицию с требованием привлечь стрелка к уголовной ответственности.

– Приблизительно в 7:40 утра 20 ноября мне позвонили и сказали, что в собаку стреляли, нужна помощь. Я быстро выехал. В течение 10-15 минут подъехал на место, но собака уже умерла. К сожалению, ранение было несовместимо с жизнью. Выстрел был прямо в голову, – рассказал ИА «Высота 102» основатель благотворительного фонда помощи животным «ДворНяшки» Карен Гончаров.





Мужчина пояснил, что ему часто поступают звонки, когда бездомные собаки оказываются в тяжелой ситуации, и он всегда старается помочь.

Полиция смогла приехать на место происшествия только через несколько часов.

– Всё зафиксировали, все отфотографировали. Я написал заявление, объяснение по данному факту. У этого дела есть свидетели, которые рассказали, что выстрелы происходили непосредственно с тротуарной дорожки рядом с жилыми домами и продовольственным магазином – он в 20-30 метрах. Также, по словам свидетелей, во время стрельбы проезжал школьный автобус и это могли видеть дети, – сообщил Гончаров. – Сейчас идет следствие. Собака направлена на следственную экспертизу для изучения пули и установления точной причины смерти.

Известно, что житель Ерзовки стрелял в бездомного щенка, которому примерно около 8-10 месяцев. Свидетели поясняют, что собаки-подростки мирно играли друг с другом вблизи магазина «Демьяшина лавка». Вторая собака еще меньше – ей примерно 6 месяцев.

После того, как раздались выстрелы, раненая собака отбежала в сторону и упала.





Мужчина, стрелявший в собаку, местным жителям известен, о чем они сообщили правоохранителям. Его фамилию СМИ не называют, так как идет следствие.

Одна из жителей Ерзовки Анна Суркова, которая узнала об этом вопиющем происшествии в местных пабликах, сообщила, что в настоящее время в поселке собирают подписи под петицией, чтобы привлечь внимание к чудовищному убийству животного.

– Он открыл огонь в общественном месте, в центре поселка. Там были и другие люди, дети. Пули могли попасть и в них, – говорит женщина. – Откуда такая жестокость? Это преступление не должно остаться безнаказанным.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что обращение о происшествии зарегистрировано. По данному факту проводится проверка.

Фото читателей ИА «Высота 102»

Коллаж ИА «Высота 102»