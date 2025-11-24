Расследования

«Под пули могли попасть и люди»: жители Ерзовки требуют наказать стрелка за убийство собаки у магазина

Расследования 24.11.2025 15:25
0
24.11.2025 15:25


Жители рабочего поселка Ерзовка в Волгоградской области возмущены жестокой расправой стрелка над 8-месячным щенком в центре населенного пункта. Злоумышленник убил животное выстрелом в голову на глазах многочисленных очевидцев. Шокированные этим происшествием люди написали заявление в полицию с требованием привлечь стрелка к уголовной ответственности.

– Приблизительно в 7:40 утра 20 ноября мне позвонили и сказали, что в собаку стреляли, нужна помощь. Я быстро выехал. В течение 10-15 минут подъехал на место, но собака уже умерла. К сожалению, ранение было несовместимо с жизнью. Выстрел был прямо в голову, – рассказал ИА «Высота 102» основатель благотворительного фонда помощи животным «ДворНяшки» Карен Гончаров.


Мужчина пояснил, что ему часто поступают звонки, когда бездомные собаки оказываются в тяжелой ситуации, и он всегда старается помочь. 

Полиция смогла приехать на место происшествия только через несколько часов. 

– Всё зафиксировали, все отфотографировали. Я написал заявление, объяснение по данному факту. У этого дела есть свидетели, которые рассказали, что выстрелы происходили непосредственно с тротуарной дорожки рядом с жилыми домами и продовольственным магазином – он в 20-30 метрах. Также, по словам свидетелей, во время стрельбы проезжал школьный автобус и это могли видеть дети, – сообщил Гончаров. – Сейчас идет следствие. Собака направлена на следственную экспертизу для изучения пули и установления точной причины смерти.

Известно, что житель Ерзовки стрелял в бездомного щенка, которому примерно около 8-10 месяцев. Свидетели поясняют, что собаки-подростки мирно играли друг с другом вблизи магазина «Демьяшина лавка». Вторая собака еще меньше – ей примерно 6 месяцев. 

После того, как раздались выстрелы, раненая собака отбежала в сторону и упала.


Мужчина, стрелявший в собаку, местным жителям известен, о чем они сообщили правоохранителям. Его фамилию СМИ не называют, так как идет следствие.

Одна из жителей Ерзовки Анна Суркова, которая узнала об этом вопиющем происшествии в местных пабликах, сообщила, что в настоящее время в поселке собирают подписи под петицией, чтобы привлечь внимание к чудовищному убийству животного.

– Он открыл огонь в общественном месте, в центре поселка. Там были и другие люди, дети. Пули могли попасть и в них, – говорит женщина. – Откуда такая жестокость? Это преступление не должно остаться безнаказанным.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что обращение о происшествии зарегистрировано. По данному факту проводится проверка.

Фото читателей ИА «Высота 102»

Коллаж ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
24.11.2025 17:42
Расследования 24.11.2025 17:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 15:25
Расследования 24.11.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 14:39
Расследования 24.11.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 14:21
Расследования 24.11.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 13:04
Расследования 24.11.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 11:02
Расследования 24.11.2025 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 09:42
Расследования 24.11.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2025 14:42
Расследования 23.11.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2025 10:13
Расследования 23.11.2025 10:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 17:12
Расследования 21.11.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 15:49
Расследования 21.11.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 14:49
Расследования 21.11.2025 14:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 12:51
Расследования 21.11.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 11:45
Расследования 21.11.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 11:31
Расследования 21.11.2025 11:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:42
В Волгограде мужчина выжил после нескольких ударов ножом в грудьСмотреть фотографии
17:17
Правительство добавит бюджету Волгоградской области 686 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
Первые заморозки ожидают синоптики под Волгоградом в ночь на 25 ноябряСмотреть фотографии
16:57
«Норма» Винченцо Беллини с феноменальным успехом покорила сцену «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
16:27
В Волгограде скончалась известный невролог Вера РыбакСмотреть фотографии
16:16
«Твой ход, Антивирус»: «Ростелеком» организовал кибертурнир для школьников ВолгоградаСмотреть фотографии
16:09
Волгоградская студентка «спустила» 2 млн рублей сбережений отцаСмотреть фотографии
15:54
Под Волгоградом водителю школьного автобуса грозит до 5 лет тюрьмы за смертельное ДТПСмотреть фотографии
15:25
«Под пули могли попасть и люди»: жители Ерзовки требуют наказать стрелка за убийство собаки у магазинаСмотреть фотографии
15:09
Две фуры выгорели на трассах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:05
Чудо-лекарство создали ученые России из клеток человеческой кровиСмотреть фотографии
14:43
В Котово за фиктивный ремонт дороги осудили пособника мэра ЛесниченкоСмотреть фотографии
14:39
До 3,7 млн подписчиков выросла аудитория волгоградских госпабликовСмотреть фотографии
14:21
Дело об убийстве в Волгограде родственниц Шаляпина обрастает новыми подробностямиСмотреть фотографии
13:04
Какие фальшивые деньги чаще «гуляют» по рукам в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:48
В России пройдет вебинар для специалистов сферы информационных технологийСмотреть фотографии
12:13
В России планируют остановить ударный рост цен на топливоСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде прошел круглый стол о развитии рынка недвижимости регионаСмотреть фотографии
11:16
«Ротор» выразил соболезнования в связи со смертью Никиты СимонянаСмотреть фотографии
11:09
Аэропорт «Сталинград» номинирован на всероссийскую премиюСмотреть фотографии
11:03
В Волжском пожарные потушили возгорание в магазине «Магнит»Смотреть фотографии
11:02
Ушлый житель Дубовки идет под суд за попытку заработать на проблеме многодетного отцаСмотреть фотографии
10:51
Андрей Бочаров: в Волгоградской области завершено строительство и ремонт 181 объектаСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде авто с подростками протаранило павильон на ул. КачинцевСмотреть фотографии
10:19
Экологи ищут причину жуткой вони в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
ТРЦ «Парк Хаус»: место, где шопинг встречается с впечатлениямиСмотреть фотографии
09:42
Член этнической ОПГ осужден за вымогательство денег у волгоградской медсестрыСмотреть фотографии
09:29
Волгоградцам напомнили о «белом списке» сайтов при отсутствии интернетаСмотреть фотографии
09:06
Готовьте денежки: новые платные парковки в Волгограде заработают с 1 декабряСмотреть фотографии
08:53
Жуткая вонь 24 ноября вновь накрыла ВолгоградСмотреть фотографии
 