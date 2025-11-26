Центробанк: в Волгоградской области цены на бензин за год выросли почти на 12%





Центробанк подвёл промежуточные итоги мониторинга цен на непродовольственные товары. По информации экспертов, в октябре 2025 года сильнее всего выросли в цене меха, топливо и медицинские изделия.

Согласно опубликованным данным, меховые изделия подорожали на 2,21%, топливо — 2,15%, медицинские товары — на 1,3%.

- В целом цены на непродовольственные товары выросли умеренно — на 0,4%. После скидок в межсезонье немного подорожали меховые изделия. На этом сказался традиционный рост спроса и сокращение отечественного производства. Топливо за месяц прибавило в цене 2,2%. Это обусловлено снижением производства нефтепродуктов из-за ремонтных работ на перерабатывающих предприятиях и продолжением сельскохозяйственного сезона, - сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Волгоградской области.

Отметим, по данным монетарных властей, в целом за с октября 2024 года по октябрь 2025 года ценники на топливо в регионе выросли на 11,69%.