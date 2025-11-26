Общество

В Волгограде коммерсанты оставили без тепла сотни животных в приюте: в чем причина

Общество 26.11.2025 18:34
0
26.11.2025 18:34


В Волгограде приют для бездомных собак, где содержится около 1700 животных, оказался в сложной ситуации перед надвигающимися холодами. В Сети распространяется обращение волонтеров приюта «Хвостатый дом», расположенного на улице Бахтурова, 12г в Красноармейском районе, с просьбой о помощи. Как сообщает ИА «Высота 102», причина проблемы кроется в том, что котельная, согревавшая ранее животных, прекратила работу по решению нового собственника. 

Ушли по-английски

Приют «Хвостатый дом» находится в здании бывшей лаборатории канатного завода площадью около 2 тысяч кв. метров, которое было выкуплено для размещения животных. Отопление в здание, как и в еще несколько объектов по соседству, последние годы подавала котельная, которая до сих пор, по данным источников ИА «Высота 102», принадлежит ООО «Стэп Форвард» – руководитель Анна Богданова. Однако более года назад организация прекратила работу котельной, повесила на нее амбарный замок, а здания, согревавшиеся от нее, остались без отопления. 


Здесь принципиально отметить, что до остановки частной котельной от нее отапливались здания УФСИН России по Волгоградской области, пожарная часть, общежитие, несколько торговых объектов и «Хвостатый дом» с его тысячей питомцев. Для нужд завода к тому времени уже была построена своя автономная котельная. 

– Накануне отопительного сезона в 2024 году, когда котельная остановила работу по решению собственника, пришлось принимать оперативные меры. Задача стояла не оставить без тепла здание УФСИН, пожарную часть и общежитие. Для этого было принято решение сроком на один год «перекинуть» эти здания на ТЭЦ-2. Уже к нынешнему отопительному сезону к ним проложили трубы и подключили к централизованным источникам теплоснабжения. А вот с «Хвостатым домом» ситуация, получается, так и не разрешилась, – рассказал осведомленный источник ИА «Высота 102». – До приюта сети попросту не дотянули из-за значительной его отдаленности от того же УФСИН, пожарной и общежития. 

По приблизительным подсчетам, чтобы подать тепло в приют, нужно проложить сети протяженностью около 1,5 км, что может стоить бюджету Волгограда десятки миллионов рублей. Таких расходов в городской казне не предусмотрено. 

– Но даже если представить, что деньги вдруг найдутся, хотя это очень и очень маловероятно, то на строительство сетей уйдет минимум полгода. То есть те, кто сейчас пишет петиции и разгоняет волну в Интернете, попросту занимаются сотрясанием воздуха, не отдавая себе отчета в том, что проблему сейчас это никак не решит. Впрочем, не исключено, что эти люди все хорошо понимают и, напротив, гонят волну, сознательно, – считает эксперт в области ЖКХ. 

Есть ли выход? 

Помочь животным и волонтерам накануне холодов мог бы собственник частной котельной (ООО «Стэп Форвард»), на которой, увы, сегодня висит замок.  Однако, по словам Яны Водолажской, основательницы приюта, такой вариант маловероятен. 

– Мы связывались с хозяйкой котельной. Она сказала, что просто выкупила это здание и котельной там не будет. Соответственно, топить никто здание не будет. В общем, сооружение было приобретено в каких-то других целях, – пояснила владелица приюта для бездомных собак. 

Корреспонденты ИА «Высота 102» созвонились с Анной Богдановой, руководителем фирмы – собственника котельной, однако та в телефонном разговоре заверила, что поручила вопрос с приютом своему юристу. Представитель Богдановой на момент публикации данного материала на связь с редакцией не выходил. 

Как вариант – приют можно было бы присоединить к другой котельной, которую по соседству возвел завод. Но и здесь коммерческие интересы на первом месте, и «навязывать» приют для животных частной организации никто не в праве.


В любом случае, для разрешения ситуации времени не так много – температура воздуха уже снижается, в связи с чем под угрозой замерзания окажется и система водоснабжения.  

– Мы рассматривали электрические котлы, но поскольку здание большое – толстые стены и пятиметровые потолки на территории 2 тысяч квадратных метров – необходимо два таких котла для его обогрева. Но это нам не по карману – за месяц на электричество будет тратиться в районе 400 тысяч рублей. Мы не сможем тянуть такую сумму ежемесячно, поскольку у нас только на корма для животных уходит 1,5 млн рублей. За 4 месяца холодов у нас уйдет порядка 1,5 миллиона рублей на обогрев, – пояснила Яна Водолажская.  – Также рассматривался вариант с угольным котлом.  Но тут другая проблема: один такой котел стоит порядка 500 тысяч рублей и отапливает всего 800 квадратов – необходимо снова два котла. Они очень объемные, а места под них у нас нет. Единственная свободная территория была задействована при постройке дома хаски. Кроме того, эти котлы необходимо обслуживать постоянно, что также стоит немалых денежных средств.

Третий вариант – пеллетный котел. Но на 5 дней для обогрева приюта с его помощью необходимо, по словам Яны, около тонны стружки. 

– Стружку необходимо хранить в специальных условиях, а у нас таких помещений нет. Мы попытаемся все-таки установить электрокотлы, на которые нам понадобится порядка двух миллионов рублей, которые уйдут на оплату электроэнергии в зимний период. Но это решение лишь вынужденное и не даст нам достаточного тепла, поскольку некоторым больным животным после операции необходимы определенные температурные условия, – заключила собеседница. 

Фото: Хвостатый дом - приют для животных / VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.11.2025 19:00
Общество 26.11.2025 19:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.11.2025 18:34
Общество 26.11.2025 18:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 17:07
Общество 26.11.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 16:52
Общество 26.11.2025 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 16:50
Общество 26.11.2025 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 16:36
Общество 26.11.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 15:19
Общество 26.11.2025 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 14:45
Общество 26.11.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 13:47
Общество 26.11.2025 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 13:46
Общество 26.11.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 13:27
Общество 26.11.2025 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 12:42
Общество 26.11.2025 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 11:28
Общество 26.11.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 10:37
Общество 26.11.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 10:25
Общество 26.11.2025 10:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:00
Волгоградцам напомнили о дедлайне по уплате имущественных налоговСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде коммерсанты оставили без тепла сотни животных в приюте: в чем причинаСмотреть фотографии
17:52
600 единиц оружия за три дня уничтожат в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:07
Центробанк: в Волгоградской области цены на бензин за год выросли почти на 12%Смотреть фотографии
16:52
Ветераны СВО массово переобучаются на дроноводовСмотреть фотографии
16:50
Цены на яйца взвинтили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
В Волго-Донском канале сел на мель сухогруз «Балахна»Смотреть фотографии
16:33
Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к годуСмотреть фотографии
15:19
В аэропорту Волгограда заработали питьевые фонтанчикиСмотреть фотографии
14:49
«Красный октябрь» отметил 127-летие чествованием заводчанСмотреть фотографии
14:49
Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года в РоссииСмотреть фотографии
14:45
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Валериана СоболеваСмотреть фотографии
13:58
В России предложили ввести минимальный размер алиментовСмотреть фотографии
13:47
Уборку кладбищ в Волгограде организуют за 9 млн рублейСмотреть фотографии
13:46
Рыбак наткнулся на южной окраине Волгограда на зуб и кости мамонтаСмотреть фотографии
13:27
Волгоградкам рассказали, как досрочно выйти на пенсиюСмотреть фотографии
12:56
Бочаров подводит итоги сельскохозяйственного года на встрече с аграриямиСмотреть фотографии
12:42
«Поступили по-мужски»: бойцы СВО вступились за камышинских курсантов, отчисляемых за драку с мигрантамиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Голубей-биодронов могут начать применять в России для спецзаданийСмотреть фотографии
12:11
Аналитики назвали лидера рынка частных LTE сетейСмотреть фотографии
12:04
Защитник «Ротора» Максим Храмцов получил травму в матче с «Челябинском» Смотреть фотографии
11:47
В Волгограде иномарка врезалась в дом, есть пострадавшийСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде оправдали осужденного сотрудника Росреестра: он вернулся на работуСмотреть фотографии
10:37
В Волжском вырастут «магические сугробы» с QR-кодамиСмотреть фотографии
10:25
Село Волгоградской области изолировали из-за опасной инфекцииСмотреть фотографии
10:23
СК: в рехабе ростовской активистки Хоботовой пытали подростковСмотреть фотографии
10:07
Сервис, где можно договориться: 5 причин поехать с DriveeСмотреть фотографии
10:05
Волгоград направляет бойцам СВО 40 комплектов для электромотоцикловСмотреть фотографии
09:36
Создатель «Тополя» и «Искандера» Валериан Соболев скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:20
Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в «Пятёрочке»Смотреть фотографии
 