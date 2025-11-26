В Волгограде коммерсанты оставили без тепла сотни животных в приюте: в чем причина

В Волгограде приют для бездомных собак, где содержится около 1700 животных, оказался в сложной ситуации перед надвигающимися холодами. В Сети распространяется обращение волонтеров приюта «Хвостатый дом», расположенного на улице Бахтурова, 12г в Красноармейском районе, с просьбой о помощи. Как сообщает ИА «Высота 102», причина проблемы кроется в том, что котельная, согревавшая ранее животных, прекратила работу по решению нового собственника.

Ушли по-английски

Приют «Хвостатый дом» находится в здании бывшей лаборатории канатного завода площадью около 2 тысяч кв. метров, которое было выкуплено для размещения животных. Отопление в здание, как и в еще несколько объектов по соседству, последние годы подавала котельная, которая до сих пор, по данным источников ИА «Высота 102», принадлежит ООО «Стэп Форвард» – руководитель Анна Богданова. Однако более года назад организация прекратила работу котельной, повесила на нее амбарный замок, а здания, согревавшиеся от нее, остались без отопления.





Здесь принципиально отметить, что до остановки частной котельной от нее отапливались здания УФСИН России по Волгоградской области, пожарная часть, общежитие, несколько торговых объектов и «Хвостатый дом» с его тысячей питомцев. Для нужд завода к тому времени уже была построена своя автономная котельная.



– Накануне отопительного сезона в 2024 году, когда котельная остановила работу по решению собственника, пришлось принимать оперативные меры. Задача стояла не оставить без тепла здание УФСИН, пожарную часть и общежитие. Для этого было принято решение сроком на один год «перекинуть» эти здания на ТЭЦ-2. Уже к нынешнему отопительному сезону к ним проложили трубы и подключили к централизованным источникам теплоснабжения. А вот с «Хвостатым домом» ситуация, получается, так и не разрешилась, – рассказал осведомленный источник ИА «Высота 102». – До приюта сети попросту не дотянули из-за значительной его отдаленности от того же УФСИН, пожарной и общежития.

По приблизительным подсчетам, чтобы подать тепло в приют, нужно проложить сети протяженностью около 1,5 км, что может стоить бюджету Волгограда десятки миллионов рублей. Таких расходов в городской казне не предусмотрено.

– Но даже если представить, что деньги вдруг найдутся, хотя это очень и очень маловероятно, то на строительство сетей уйдет минимум полгода. То есть те, кто сейчас пишет петиции и разгоняет волну в Интернете, попросту занимаются сотрясанием воздуха, не отдавая себе отчета в том, что проблему сейчас это никак не решит. Впрочем, не исключено, что эти люди все хорошо понимают и, напротив, гонят волну, сознательно, – считает эксперт в области ЖКХ.

Есть ли выход?

Помочь животным и волонтерам накануне холодов мог бы собственник частной котельной (ООО «Стэп Форвард»), на которой, увы, сегодня висит замок. Однако, по словам Яны Водолажской, основательницы приюта, такой вариант маловероятен.

– Мы связывались с хозяйкой котельной. Она сказала, что просто выкупила это здание и котельной там не будет. Соответственно, топить никто здание не будет. В общем, сооружение было приобретено в каких-то других целях, – пояснила владелица приюта для бездомных собак.

Корреспонденты ИА «Высота 102» созвонились с Анной Богдановой, руководителем фирмы – собственника котельной, однако та в телефонном разговоре заверила, что поручила вопрос с приютом своему юристу. Представитель Богдановой на момент публикации данного материала на связь с редакцией не выходил.

Как вариант – приют можно было бы присоединить к другой котельной, которую по соседству возвел завод. Но и здесь коммерческие интересы на первом месте, и «навязывать» приют для животных частной организации никто не в праве.







В любом случае, для разрешения ситуации времени не так много – температура воздуха уже снижается, в связи с чем под угрозой замерзания окажется и система водоснабжения.

– Мы рассматривали электрические котлы, но поскольку здание большое – толстые стены и пятиметровые потолки на территории 2 тысяч квадратных метров – необходимо два таких котла для его обогрева. Но это нам не по карману – за месяц на электричество будет тратиться в районе 400 тысяч рублей. Мы не сможем тянуть такую сумму ежемесячно, поскольку у нас только на корма для животных уходит 1,5 млн рублей. За 4 месяца холодов у нас уйдет порядка 1,5 миллиона рублей на обогрев, – пояснила Яна Водолажская. – Также рассматривался вариант с угольным котлом. Но тут другая проблема: один такой котел стоит порядка 500 тысяч рублей и отапливает всего 800 квадратов – необходимо снова два котла. Они очень объемные, а места под них у нас нет. Единственная свободная территория была задействована при постройке дома хаски. Кроме того, эти котлы необходимо обслуживать постоянно, что также стоит немалых денежных средств.

Третий вариант – пеллетный котел. Но на 5 дней для обогрева приюта с его помощью необходимо, по словам Яны, около тонны стружки.

– Стружку необходимо хранить в специальных условиях, а у нас таких помещений нет. Мы попытаемся все-таки установить электрокотлы, на которые нам понадобится порядка двух миллионов рублей, которые уйдут на оплату электроэнергии в зимний период. Но это решение лишь вынужденное и не даст нам достаточного тепла, поскольку некоторым больным животным после операции необходимы определенные температурные условия, – заключила собеседница.

Фото: Хвостатый дом - приют для животных / VK.com